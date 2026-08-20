Carambola en carretera a Matehuala deja solo daños

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Una carambola entre tres vehículos se registró la noche del miércoles en los carriles centrales de la carretera a Matehuala, con dirección al puente del Acceso Norte, frente a la colonia Las Palmas, en Soledad de Graciano Sánchez.

El percance fue reportado alrededor de las 19:00 horas, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet impactó por alcance a una camioneta Fiat.

Tras el golpe, la Fiat fue proyectada contra una camioneta Toyota que circulaba delante, provocando daños materiales en las tres unidades.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.

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Peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.