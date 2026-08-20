Apelan sentencia por feminicidio de Fátima Cecilia: tía pide justicia

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Tras seis años de búsqueda de justicia, dos juicios y presentación de pruebas, Sonia López, tía de Fátima Cecilia Aldrighetti, teme que Mario Alberto Reyes Nájera y Gladis Giovanna Cruz Hernández, sean liberados.

Audiencia de alegatos y apelación en caso Fátima Cecilia

El 18 de agosto se celebró la audiencia de alegatos aclaratorios derivado de la apelación interpuesta por los feminicidas, quienes solicitaron su liberación inmediata y la revocación de la sentencia, dictada el 30 de abril del 2025, al hallarlos culpables de secuestro agravado y feminicidio en contra de Fátima de siete años.

Serán los magistrados Armando Sánchez Palacios, Benjamín Armando Avilés Plazola y Jorge Ponce, quienes determinarán ratificarán o revocarán la sentencia luego de analizar los elementos y deben emitir su resolución en los próximos días.

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Reacciones y llamado de la familia de Fátima Cecilia

Acusó a Mario Alberto y Gladis Giovanna de actuar sin vergüenza, responsabilidad ni culpa. "Ellos, los violentadores están apelando con mentiras, engaños, tratando de encontrar una falla en el sistema que los beneficie y para que no tengan que pagar lo que cometieron", dijo Sonia López en entrevista con EL UNIVERSAL.

La activista señaló que durante seis años ha enfrentado un camino "lleno de dolor y revictimización" en búsqueda de justicia. Explicó que a veces se cree que cuando los culpables llegan a prisión el proceso termina, pero no es así. "No saben todo el infierno que hay que atravesar".

Sonia López pidió a los magistrados resolver a favor de Fátima, proteger su memoria, sembrar una semilla para una vida libre de violencia para las niñas y niños, de lo contrario se mostraría un acto de corrupción.

Liberar a Mario Alberto y Gladis Giovanna "sería un golpe terrible, no sólo para nuestra familia, también para México, pondría en duda el sistema de justicia en México. El caso de Fati es conocido en el mundo y ha generado cambios importantes", dijo.

López recalcó que Fati no tendría por qué haber llegado a ser víctima de secuestro agravado y luego ser asesinada, "si los magistrados vuelven a fallar en su contra, sería una enorme pérdida para nuestro país", afirmó.

Por lo que invitó a la sociedad a estar atentas a la resolución del Poder Judicial.

Cronología y contexto del feminicidio de Fátima Cecilia

El 11 de febrero de 2020, Fátima Cecilia, de siete años, fue reportada como desaparecida. Las autoridades de la escuela a la que asistía en Tulyehualco, Xochimilco, negaron saber algo, cuando le habían permitido salir con una mujer desconocida de las instalaciones.

El 16 de febrero, cinco días después, la pequeña fue localizada dentro de bolsas de plástico en la alcaldía Tláhuac.

El caso de Fátima causó indignación debido a las declaraciones de una mujer, quien aseguró, que Giovanna secuestró a la menor para que fuera "novia" de su pareja.

"No sé cómo se atrevieron a llamar a una niña de 7 años "noviecita" de un hombre y encima reproducirlo en los medios de comunicación, revictimizándola. Fátima merece verdad y justicia".