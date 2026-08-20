Calor y lluvias se mantendrán este jueves en SLP

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San Luis Potosí tendrá este jueves 20 de agosto una jornada con temperaturas calurosas a muy calurosas, además de lluvias y tormentas puntuales que podrían presentarse principalmente durante la tarde, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Las precipitaciones tendrán mayor probabilidad en el norte de la Zona Altiplano, las regiones serranas y el sur de la Huasteca. Protección Civil también recomendó tomar precauciones ante la presencia de vientos durante la tarde y noche.

En la Zona Altiplano se espera una temperatura máxima de 32 grados y mínima de 15, con lluvias y tormentas puntuales por la tarde. En las partes altas el termómetro podría descender hasta los 8 grados, mientras que se prevén rachas de viento del sureste asociadas con las tormentas.

Para la Zona Centro, incluido San Luis Potosí capital, se pronostica una máxima de 29 grados y mínima de 15. Las lluvias serán dispersas durante la tarde y podrían registrarse rachas de viento de más de 40 kilómetros por hora.

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En la Zona Media, la temperatura máxima alcanzará los 34 grados y la mínima será de 20. Se esperan bancos de niebla durante la mañana y lluvias puntuales principalmente en las zonas serranas, acompañadas de vientos del sureste con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en sierras.

La Huasteca será la región con las temperaturas más elevadas, con una máxima de 39 grados y mínima de 22. Las lluvias y tormentas puntuales podrían aparecer durante la tarde, mientras que se esperan rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora y de hasta 60 kilómetros por hora en partes altas de Xilitla.

Ante estas condiciones, Protección Civil llamó a la población a mantenerse atenta a los cambios del clima y extremar precauciones durante las lluvias y ante las rachas de viento.

El panorama mantiene el contraste característico de estos días en el estado: lluvias y tormentas por la tarde, pero temperaturas elevadas en buena parte del territorio potosino.