Ciudades llegan al Mundial con deuda al alza

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Ciudad de México.- La deuda de los estados y municipios alcanzó un total de 705 mil 34 millones de pesos al finalizar marzo, 1.3% más que hace un año. Destacó el incremento en los gobiernos de las ciudades sedes del Mundial de Futbol 2026, señala la información disponible en la Secretaría de Hacienda.

El resultado se dio como efecto del aumento en las tasas de interés ponderada de 7.4% y el mayor gasto para mejorar la infraestructura.

En el supuesto de que dicha deuda se distribuyera de manera equitativa entre su población, a cada habitante le tocaría pagar 5 mil 246 pesos frente a los 5 mil 218 de igual periodo de 2025.

Así, la Ciudad de México (CDMX), Jalisco y Nuevo León llegan a la fiesta futbolística con los mayores saldos de deuda respecto al total y en términos per cápita.

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Nuevo León despidió marzo con un saldo de 110 mil 192 millones de pesos y sólo Monterrey, que preside el priista Adrián de la Garza Santos, adeuda mil 483 millones. Con ello a cada regiomontano le tocaría pagar mil 265 pesos.

Por su parte, Jalisco registró 29 mil 469 millones de pesos y Guadalajara, a cargo de la emecista Verónica Delgadillo García, arrastra un pasivo de mil 229 millones, que serían 815 pesos por cada tapatío.

Monterrey y Guadalajara se encuentran entre los 25 municipios más endeudados, indica un reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), ya que en su conjunto concentran aproximadamente una quinta parte del total.

La CDMX terminó marzo con un adeudo de 105 mil 724 millones de pesos, contra 102 mil 530 millones de hace un año.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señaló a Nuevo León como uno de los estados más endeudados este año. Le siguieron la CDMX y el Estado de México.

La CDMX y Nuevo León, que poseen la primera y tercera economías más grandes del país, llevaron a cabo varios proyectos de infraestructura con motivo del encuentro deportivo.

Guadalajara, por su parte, ya inauguró la línea RT para conectar el aeropuerto de la ciudad con el Sistema de Transporte Colectivo.

La CDMX, agregó, emitió un bono sostenible por cerca de 3 mil millones de pesos con el fin de financiar varios proyectos de movilidad en el marco del Mundial, esencialmente para el cablebús.