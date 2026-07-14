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CJNG advierte a Unión Tepito y Cartel de Tláhuac:

Presuntos integrantes del CJNG difundieron un video con amenazas directas a grupos rivales en la capital mexicana.

Por EFE

Julio 14, 2026 07:37 p.m.
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CJNG advierte a Unión Tepito y Cartel de Tláhuac:
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      Ciudad de México, 14 jul (EFE).- Presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones dedicadas al narcotráfico más poderosas de México, declararon la guerra a los grupos criminales rivales de Ciudad de México Unión Tepito y Cartel de Tláhuac, según un vídeo difundido este martes en redes sociales.

      CJNG declara guerra a Unión Tepito y Cartel de Tláhuac en CDMX

      En el video se aprecia a varios individuos encapuchados portando armas de fuego y chalecos con las iniciales CJNG en un lugar no identificado, mientras uno de ellos lee un manifiesto atribuido al grupo criminal.

      "Aviso a toda la población de la Ciudad de México y Estado de México. Vamos por todos los extorsionadores y cobrapisos de la Unión Tepito y Cartel de Tláhuac. Esos falsos que dicen ser de la empresa. Ya se les acabó su mina de oro", dijo el presunto integrante del CJNG encargado de leer el pronunciamiento.

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      Conflicto criminal y contexto en Ciudad de México

      Este conflicto tiene el objetivo de ir a por "todos aquellos que andan cobrando piso (extorsionando) en nombre de nosotros", según aseguró.

      "Venimos a poner orden, no a incomodar. Somos el Cartel Jalisco Nueva Generación", concluyó.

      El CJNG, designada organización terrorista por EE.UU el año pasado, es uno de los principales carteles del narcotráfico en todo México.

      En febrero, el Ejército mexicano logró abatir al líder de la organización criminal, El Mencho, en un operativo federal en la sierra de Jalisco (oeste), lo que provocó una jornada de violencia con enfrentamientos armados en los que perdieron la vida 25 militares y 33 criminales.

      Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este video y la amenaza de iniciar una guerra entre grupos rivales en la capital mexicana.

      En otras ocasiones el CJNG ha recurrido a videos para publicar sus mensajes intimidatorios contra grupos rivales o periodistas, como le ocurrió a la informadora Azucena Uresti, quien fue amenazada por miembros del cartel mexicano en 2021.

      Sobre los dos destinatarios de las amenazas, el grupo criminal Unión Tepito es identificado como una de las principales organizaciones dedicadas a la extorsión o al narcomenudeo en Ciudad de México.

      Surgió entre 2009 y 2012 tras una escisión en el Cartel de los Beltrán Leyva y de la organización criminal Familia Michoacana, según la Fundación InSight Crime.

      Por otra parte, el Cartel de Tláhuac opera en el oriente de la capital mexicana y en el colindante Estado de México, en el centro del país. EFE

      des/jmrg/rrt

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