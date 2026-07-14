Argentina reporta en junio su menor inflación en diez meses
El INDEC informó que la inflación anual en Argentina se mantiene en 33%, con salarios rezagados.
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BUENOS AIRES (AP) — Argentina perforó en junio el piso de 2% de inflación por primera vez en diez meses, un dato que el presidente liberal Javier Milei considera vital para sus aspiraciones de reelegirse en 2027.
Inflación en Argentina junio 2026 baja a 1.9%
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó el martes que la inflación en el sexto mes del año fue del 1.9% contra el 2.1% que había reportado en mayo.
La última vez que el indicador se había ubicado por debajo de 2% fue en agosto de 2025 (1.9%). Lo que siguió fueron meses de aceleración de precios por la incertidumbre electoral en torno al resultado de las elecciones legislativas de octubre pasado y el conflicto en Medio Oriente, que impactó en el costo de combustibles y energía.
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Impacto económico y social de la inflación en Argentina
Milei llegó al poder a fines de 2023 prometiendo eliminar los altísimos aumentos de precios de Argentina y revertir sus crónicos déficits fiscales.
Más de dos años después, sus amplias medidas de desregulación y austeridad han producido un inusual superávit presupuestario, han seducido a los inversores y han desacelerado la inflación: la tasa anual, ahora en 33%, superaba el 200% cuando asumió el cargo.
Pero en contraste, los salarios reales continúan rezagados, el desempleo ha aumentado ligeramente a medida que miles de trabajadores son despedidos de industrias nacionales que no pueden competir con una avalancha de importaciones baratas y la actividad económica no logra despegar.
El control de la inflación y un repunte de la actividad y el consumo serán claves para las aspiraciones de reelección del mandatario. En junio, la inflación fue de 33.5% y acumula en el año 16.8%.
Según el INDEC, el rubro de mayor aumento fue Recreación y cultura (4.2%), mientras que Comunicaciones (0.9%) y Prendas de vestir y calzado (0.4%) registraron las menores subas.
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