Fósil de Tyrannosaurus rex 'Gus' alcanza precio récord en subasta de Sotheby´s

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NUEVA YORK (AP) — Un fósil de Tyrannosaurus rex anunciado como uno de los ejemplares más grandes y completos del mundo se vendió el martes por un récord de 50.1 millones de dólares.

Sotheby´s informó que el fósil, de 67 millones de años y apodado "Gus", es ahora el conjunto de huesos de dinosaurio más caro jamás subastado, al superar los casi 45 millones de dólares pagado por un estegosaurio casi completo vendido por la misma casa de subastas neoyorquina en 2024. El poseedor anterior del récord es un esqueleto de Tyrannosaurus rex apodado "Stan", que se vendió por casi 32 millones de dólares en 2020.

"Gus no solo es un hallazgo excepcional, sino un ejemplar que ha sido excavado, documentado, preparado y cuidado con verdadera excelencia", comentó Cassandra Hatton, vicepresidenta de Sotheby´s, tras completarse la venta. "El mercado responde cuando los grandes ejemplares se cuidan de la manera correcta".

Intensa puja por este T-Rex

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De pie en posición erguida, con la cola extendida y el pie derecho ligeramente levantado, "Gus" es un ejemplar adulto que mide aproximadamente 3.8 metros de altura (12.5 pies) y 11.5 metros (38 pies) de largo.

Está un 63% completo y Sotheby´s lo describe como un esqueleto "excepcionalmente bien conservado", que incluye una mandíbula abierta con poderosos dientes, dos pies "bien representados" y varios huesos que rara vez se encuentran, entre ellos una fúrcula, o hueso de la suerte.

El fósil fue descubierto en 2021 en un rancho de Dakota del Sur y recibió su nombre en honor al propietario del terreno, Gary Licking, quien murió durante el proceso de excavación, restauración y montaje, que duró aproximadamente cinco años.

La casa de subastas indicó que el ganador, cuya identidad no se reveló, superó a otros seis posibles compradores durante una batalla de pujas de 10 minutos el martes.

"Prueben con un mordisco más grande", incitó en un momento la subastadora Phyllis Kao a los postores, mientras la subasta se realizaba en vivo y en línea. "Al fin y al cabo, es un T-Rex".

Los portavoces no respondieron a un correo electrónico en el que se solicitaba más información sobre el postor ganador o sus planes para la pieza, que antes de la venta se estimaba que podría alcanzar entre 20 y 30 millones de dólares.

Los científicos quieren que "Gus" se exhiba públicamente

La Society of Vertebrate Paleontology, un grupo de defensa integrado por científicos, académicos y estudiantes, señaló antes de la venta del martes que fósiles científicamente significativos como "Gus" deberían exhibirse públicamente en museos y otras instituciones de investigación para que puedan ser "preservados, documentados y accesibles para las generaciones futuras".

Kristina Curry Rogers, vicepresidenta de la sociedad, explicó en un comunicado: "El descubrimiento de un fósil importante es solo el comienzo de su historia científica. Muchos de los avances más significativos en paleontología han llegado años o incluso décadas después de que se recolectara un fósil, ya que nuevos métodos y tecnologías de análisis permitieron a los científicos plantear preguntas completamente nuevas sobre ejemplares que ya estaban en colecciones de museos".

De hecho, "Apex", el estegosaurio, anterior poseedor del récord entre fósiles de dinosaurio, se encuentra actualmente en préstamo a largo plazo al Museo Americano de Historia Natural en Manhattan. "Sue", el T-Rex, el primer dinosaurio vendido en subasta en 1997 —también por Sotheby´s—, es una pieza central del Field Museum de Chicago.

Y "Stan" está en exhibición en el Museo de Historia Natural de Abu Dabi, colocado en una escena de combate con otro T-Rex fosilizado sobre los restos de un triceratops.

Un rey del Cretácico y un clásico de Hollywood

El Tyrannosaurus rex, cuyo nombre se traduce aproximadamente como "Rey de los lagartos tiranos", se mantenía firmemente en la cima de la cadena alimentaria cuando reinó durante el período Cretácico tardío.

Con una temible mandíbula y brazos cómicamente cortos, se ha convertido en el dinosaurio más reconocible y querido, retratado en todo, desde programas infantiles como Barney, el T-Rex morado, hasta la perdurable franquicia cinematográfica de "Jurassic Park".

Según Sotheby´s, estas grandes bestias recorrían lo que hoy es el oeste de Norteamérica, en una época en la que la región contaba con "climas cálidos, altos niveles del mar y ricas llanuras aluviales costeras" que permitían prosperar a sus presas principales, grandes herbívoros como el triceratops.