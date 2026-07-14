Hallan muerto a hombre arrastrado por corriente en Hermosillo

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El cuerpo del hombre que fue arrastrado por la corriente durante la intensa tormenta registrada en Hermosillo fue localizado la mañana de este martes por elementos del Departamento de Bomberos, con lo que concluyó el operativo de búsqueda iniciado desde la noche del sábado.

Las labores se reanudaron a las 05:00 horas por instrucción del Gobierno de Hermosillo, con la participación de 12 bomberos que recorrieron el cauce del canal Lázaro Cárdenas y concentraron la búsqueda en los puntos con mayor probabilidad de localización.

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Tres horas después, alrededor de las 08:00 horas, los rescatistas encontraron el cuerpo aproximadamente a 9.6 kilómetros del sitio donde ocurrió el incidente.Tras el hallazgo, personal de emergencia inició las maniobras para recuperar el cuerpo, que posteriormente quedó a disposición de las autoridades ministeriales para las diligencias correspondientes.Según testigos, el hombre, un adulto mayor, fue arrastrado por la corriente mientras circulaba en bicicleta en la colonia Primero Hermosillo, en medio de las fuertes lluvias que azotaron la capital sonorense.La emergencia fue reportada al número 911 alrededor de las 20:24 horas del sábado 11 de julio, lo que movilizó a bomberos, policías municipales y agentes de tránsito hacia el sector norte de la ciudad.Durante las primeras horas del operativo, los equipos de rescate lograron visualizar al hombre en distintos puntos del canal; sin embargo, la fuerza de la corriente impidió cualquier maniobra para ponerlo a salvo o recuperar el cuerpo.La última vez que fue visto fue en las inmediaciones del cruce de los bulevares Quiroga y Lázaro Cárdenas.Las labores de búsqueda fueron suspendidas la noche del sábado debido a las condiciones de riesgo y se reanudaron al amanecer, con recorridos por el cauce, lagunas y zonas donde se acumuló vegetación y desechos.Tras concluir el operativo con el hallazgo del cuerpo, el Departamento de Bomberos reiteró el llamado a la población para no intentar cruzar arroyos, canales o vialidades inundadas durante las lluvias, al advertir que la fuerza de la corriente puede arrastrar a personas y vehículos en cuestión de segundos.