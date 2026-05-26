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Detienen en Nogales a Isai "N", sobrino de "El Chapo"

También se incautaron 687 kilos de cocaína, 151 armas y granadas en operativo oficial

Por El Universal

Mayo 26, 2026 09:33 a.m.
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Detienen en Nogales a Isai N, sobrino de El Chapo
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      Autoridades federales detuvieron en Nogales, Sonora a Isai "N", sobrino de "El Chapo", quien cuenta con orden de extradición.

      Mientras que en Tapachula, Chiapas, se cumplimentó una orden de cateo en un inmueble donde se aseguraron 687 kilos de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas.

      El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que estas acciones reflejan la coordinación permanente del Estado mexicano para detener objetivos prioritarios y debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales.

      "Agradecemos el apoyo y la colaboración de las autoridades del gobierno de Chiapas", detalló el funcionario en redes sociales.

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