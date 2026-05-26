Detienen en Nogales a Isai "N", sobrino de "El Chapo"

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Autoridades federales detuvieron en Nogales, Sonora a Isai "N", sobrino de "El Chapo", quien cuenta con orden de extradición.

Mientras que en Tapachula, Chiapas, se cumplimentó una orden de cateo en un inmueble donde se aseguraron 687 kilos de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que estas acciones reflejan la coordinación permanente del Estado mexicano para detener objetivos prioritarios y debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales.

"Agradecemos el apoyo y la colaboración de las autoridades del gobierno de Chiapas", detalló el funcionario en redes sociales.

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Derivado de trabajos de inteligencia militar central de @Defensamx1 y en coordinación con @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, @GN_MEXICO_ e instituciones del @GabSeguridadMX, se realizaron dos acciones relevantes contra estructuras criminales.



En... pic.twitter.com/HjW5gZCPM0 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 26, 2026