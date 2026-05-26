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Salud Casa por Casa suma 18.4 millones de visitas médicas

Se han realizado más de 11 millones de primeras visitas y casi 700 mil segundas visitas médicas

Por El Universal

Mayo 26, 2026 10:15 a.m.
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Salud Casa por Casa suma 18.4 millones de visitas médicas
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      La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que el programa "Salud Casa por Casa" ha realizado más de 18.4 millones de visitas médicas a personas adultas mayores y con discapacidad en todo el país, como parte de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar el acceso universal a la salud.

      Programa Salud Casa por Casa: inicio y operación

      Durante la presentación de avances del programa, Ramírez Amaya recordó que esta iniciativa comenzó el 12 de junio de 2025 y actualmente opera con cerca de 20 mil profesionales de la salud, entre enfermeras, enfermeros, médicos y médicas, quienes recorren las comunidades para brindar atención directa en los hogares.

      "Hoy cercano a un año de haber implementado este programa de Bienestar, Salud Casa por Casa, les vamos a decir todo lo que se ha realizado", señaló la funcionaria.

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      Detalló que, hasta ahora, se han efectuado 11 millones 585 mil 174 primeras visitas, en las que se elabora el expediente clínico de cada persona beneficiaria, se revisan antecedentes médicos y esquemas de vacunación, además de realizar orientación preventiva.

      Detalles confirmados sobre las visitas médicas

      En tanto, ya suman 678 mil 964 segundas visitas, en las que se aplican pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos, además de toma de signos vitales, valoración nutricional y seguimiento médico.

      Asimismo, el programa inició la tercera ronda de atención con 741 mil 874 visitas enfocadas en el control de enfermedades crónicas y la integración de las personas al sistema de salud.

      Ramírez Amaya destacó que el programa no solo representa atención médica, sino también cercanía con sectores históricamente olvidados.

      "Son 18 millones de acercamientos, de escuchar, de estar cerca de la gente", expresó.

      Por su parte, el subsecretario de Bienestar, Jesús Salvador Valencia Guzmán, informó que las brigadas médicas han visitado 8.9 millones de hogares y atendido a 11.5 millones de personas, de una meta superior a 14 millones de beneficiarios.

      El funcionario subrayó que más de 10 mil personas derechohabientes han sido canalizadas a hospitales y clínicas del IMSS Bienestar y del ISSSTE por situaciones de urgencia o emergencia médica.

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      "Hay casos muy graves que afortunadamente gracias a la intervención oportuna de la enfermera y de los hospitales hemos logrado salvar vidas", afirmó.

      Además, señaló que se han realizado más de 11 millones de pruebas capilares de glucosa, colesterol y triglicéridos, lo que permitirá implementar estrategias de prevención y atención temprana en coordinación con el sector salud.

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