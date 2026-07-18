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Pachuca vence 3-0 a Pumas con goles de Salomón Rondón y Montiel

El venezolano Salomón Rondón anotó dos goles decisivos en el partido inaugural del torneo Apertura 2026.

Por EFE

Julio 18, 2026 07:25 p.m.
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Pachuca vence 3-0 a Pumas con goles de Salomón Rondón y Montiel
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      Ciudad de México, 18 jul (EFE).- El venezolano Salomón Rondón anotó este sábado un doblete en la victoria del Pachuca de 0-3 sobre los Pumas UNAM en partido de la primera jornada del Apertura 2026 del fútbol mexicano.

      Salomón Rondón destaca con doblete en Pachuca

      Elías Montiel marcó el otro tanto del triunfo.

      El Pachuca, dirigido por Benjamín Mora, fue intenso desde el inicio del juego y metió a Pumas, del entrenador argentino Esteban Solari, contra su arco.

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      El visitante tuvo su primera opción al minuto 18, en una jugada por el centro en la que Salomón Rondón aprovechó un rebote y remató potente desde la media luna un balón que desvió el costarricense Keylor Navas.

      Tres minutos después, los Tuzos anotaron el 0-1 gracias a un error en la salida rival; el brasileño Nathanael Ananias perdió el esférico ante la marca de Elías Montiel, quien condujo y disparó desde fuera del área a la izquierda, lejos de la estirada de Navas.

      Dominio y control de Pachuca durante el partido

      El dominio del Pachuca se concretó con el 0-2 en el minuto 31, en un centro pasado desde la izquierda del neerlandés Oussama Idrissi que Rondón cabeceó dentro del área chica a la derecha de Navas.

      En la segunda mitad los Tuzos mantuvieron el control del juego, neutralizaron a la ofensiva de los Pumas y convirtieron el 0-3 en un centro de Montiel que de nuevo con cabeceó Rondón para superar a Keylor Navas al minuto 80.

      Más tarde la actividad cerrará con tres partidos.

      El Guadalajara, que entrena el argentino Gabriel Milito, recibirá al Toluca; el Santos Laguna visitará al Monterrey del estratega Matías Almeyda, y el Querétaro enfrentará al América, con el que debutará en el banquillo el uruguayo Guillermo Almada.

      La primera jornada arrancó el jueves pasado con el triunfo del Tijuana 3-1 sobre Tigres UANL, partido en el que marcó un doblete el español Mourad Daoudi; y el juego en el que el Necaxa derrotó 2-1 al Atlante que es dirigido por Miguel 'Piojo' Herrera.

      El viernes el campeón Cruz Azul remontó una desventaja de dos tantos para imponerse 2-3 al San Luis, el Atlas venció por el mismo marcador al León y el Puebla le ganó 0-1 al Juárez FC.

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      SLP

      EFE

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