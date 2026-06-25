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CIUDAD DE MÉXICO, junio 25 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este jueves en Palacio Nacional al rey de España, Felipe VI, en una visita que marca el regreso de un monarca español a territorio mexicano después de siete años.

Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en Palacio Nacional

La última ocasión en que el rey español estuvo en México fue el 1 de diciembre de 2018, cuando asistió a la ceremonia de toma de protesta del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

El encuentro se da en medio de una relación bilateral que en los últimos años ha estado marcada por diferencias en torno a la memoria histórica de la Conquista y el papel de la Corona española durante ese periodo.

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Relación bilateral y memoria histórica entre México y España

En diversas conferencias mañaneras, la presidenta Sheinbaum ha reiterado la postura expresada por López Obrador respecto a la necesidad de que España ofrezca una disculpa por los agravios cometidos durante la Conquista.

La mandataria ha señalado que un reconocimiento histórico contribuiría a fortalecer la relación entre ambas naciones desde una perspectiva de respeto mutuo y reconciliación.

A pesar de estas diferencias, México y España mantienen una estrecha relación diplomática, comercial y cultural, por lo que la visita del rey Felipe VI es vista como un gesto relevante para el diálogo entre ambos países.

La reunión en Palacio Nacional ocurre en un contexto de cooperación bilateral, aunque con el antecedente de los debates sobre la memoria histórica que han marcado la agenda política entre ambas naciones en los últimos años.

El canciller Roberto Velasco recibió este jueves 24 de junio al rey Felipe VI, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para sostener un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó los lazos diplomáticos entre ambos países.

"México y España continúan fortaleciendo sus lazos diplomáticos en beneficio de la relación y del bienestar de sus pueblos", dijo la SRE.

De acuerdo con su agenda, el rey Felipe asistirá al Estadio de Guadalajara, al partido correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, que enfrentará a las selecciones nacionales de Uruguay y España.

"Ambos equipos disputarán en Guadalajara esta final del Grupo H. Uruguay, dos veces campeona del mundo, se medirá a España, que cuenta con un título mundial y que en 2024 volvió a conquistar el máximo galardón del fútbol europeo", destacó la Casa Real.

Uruguay y España ya se enfrentaron en una Copa del Mundo en Brasil 1950, cuando la selección uruguaya, que acabaría proclamándose campeona, empató 2-2 con España en el inicio de la ronda final.