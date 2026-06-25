Líderes mundiales reaccionan tras sismos que dejaron 164 muertos en Venezuela

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Líderes mundiales y celebridades venezolanas reaccionaron el jueves con mensajes de solidaridad y ofertas de ayuda luego que dos potentes sismos sacudieran Venezuela, dejando al menos 164 muertos, más de 1.000 heridos y a muchas personas atrapadas bajo edificios derrumbados.

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos el miércoles por la noche se encuentran entre los más fuertes que han azotado Venezuela en más de un siglo y pudieron sentirse en toda la región.

Las autoridades venezolanas intentaban aprovechar al máximo las horas de luz para acelerar los esfuerzos de rescate de personas que se cree que permanecen atrapadas bajo los escombros.

Reacciones de líderes mundiales y celebridades

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Estas son algunas de las reacciones de líderes mundiales y celebridades a los sismos en Venezuela.

Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense

"Estados Unidos extiende nuestras más profundas condolencias al pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos", dijo el secretario de Estado Marco Rubio en la red social X.

"Estados Unidos está con el pueblo venezolano en este momento difícil y, por orden del presidente Trump, el Departamento de Estado está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela".

Tom Fletcher, jefe de ayuda de emergencia de la ONU

El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, dijo en un comunicado que, en la comunidad internacional, "necesitaremos que todos colaboren" en Venezuela para hacer frente a las secuelas de los sismos.

"En contacto con nuestro equipo en Caracas para asegurar una respuesta urgente, incluyendo apoyo de búsqueda y rescate y ayuda para sobrevivientes. La solidaridad internacional está llegando", afirmó.

Emmanuel Macron, presidente de Francia

El presidente francés Emmanuel Macron recurrió a X para expresar la solidaridad de Francia con el pueblo venezolano y señaló que un equipo de 85 rescatistas franceses especializados en operaciones de búsqueda y despeje "será desplegado de inmediato" hacia Venezuela.

"Francia está lista, junto con sus socios europeos, para brindar asistencia a las poblaciones afectadas en respuesta a las necesidades expresadas por las autoridades venezolanas", escribió.

Acciones y apoyo internacional

Alicia Machado, actriz y modelo venezolana

Alicia Machado, Miss Universo 1996, nacida en Maracay, usa su cuenta de Instagram para dar visibilidad a venezolanos en situación de angustia y vincularlos con una iniciativa llamada Global Empowerment Mission para recibir ayuda.

"¡Ahora Sí Venezuela Nos necesita más Que nunca unidos! ¡Aquí los esperamos!", escribió Machado en una publicación en Instagram. "Nuestro equipo de reconocimiento y respuesta de emergencia se despliega de inmediato y se espera que esté en el terreno para el viernes para evaluar necesidades, coordinar con socios locales e iniciar operaciones de respuesta. Por favor mantengan al pueblo de Venezuela en sus pensamientos durante este momento difícil".

Édgar Ramírez, actor

El actor Édgar Ramírez, ganador de un Emmy, oriundo de San Cristóbal y que ha aparecido en varias películas y series de televisión en Estados Unidos, publicó más de 20 mensajes en su cuenta de Instagram hasta la mañana del jueves mostrando a personas que habían desaparecido tras los sismos. También compartió una imagen de la bandera venezolana que la actriz Jamie Lee Curtis, ganadora del Oscar, había publicado.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo el jueves por la noche que acababa de hablar con Rodríguez para ofrecer solidaridad y decidir la mejor manera de apoyar a la nación vecina.

"Enviamos, este viernes (26) por la mañana, una misión humanitaria de búsqueda y rescate urbano, en un avión KC-390", dijo Lula en X, y añadió que a bordo irán 36 bomberos y otros ocho especialistas en evaluación de riesgos y telecomunicaciones. "Con ellos van nueve toneladas de equipos para ayudar en la búsqueda y el socorro a las víctimas".

"El sábado, enviaremos otro vuelo con equipos para la instalación de un hospital de campaña, cien purificadores de agua con panel solar, medicamentos y material médico para cirugías", añadió el presidente brasileño.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que un equipo de rescatistas militares, junto con personal médico, partirá hacia Venezuela el jueves. No precisó cuántas personas viajarían.

"Determinaremos mañana mismo personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesitan", indicó la mandataria mexicana.

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China

"China ha tomado nota de los informes relativos a Venezuela. Expresamos nuestras sinceras condolencias al gobierno venezolano y a las personas afectadas", declaró el jueves el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, en una conferencia de prensa.

Añadió que "China está dispuesta a brindar asistencia a Venezuela en la medida de sus posibilidades, de acuerdo con las necesidades de Venezuela".

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España

Sánchez dijo que habló el jueves con la presidenta interina venezolana para decirle que su país enviaría más tarde ese día un avión con dos equipos de búsqueda y rescate patrocinados por el gobierno, junto con otros trabajadores de ayuda para evaluar las necesidades sobre el terreno.

"El Gobierno está trabajando para prestar toda la asistencia posible a la colonia española en Venezuela", dijo Sánchez en sus redes sociales.

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia

"Toda mi solidaridad con el hermano pueblo venezolano tras el devastador terremoto. Colombia los acompaña en esta hora difícil con afecto, respeto y esperanza. Mis oraciones están con las víctimas y sus familias. Dios proveerá", escribió en X.