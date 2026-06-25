IPN inaugura Mundialito de Robótica 2026 con 53 equipos

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 25 (EL UNIVERSAL).- En medio de la euforia y el entusiasmo mundialista por la victoria de la Selección Mexicana de Futbol contra Chequia, Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), dio el silbatazo de inicio a la Copa FutBotMX 2026 con un partido entre equipos de robots autónomos desarrollados por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Alrededor de las 10:30 horas, en compañía de Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, Ruiz Gutiérrez cortó el listón para inaugurar la final del Mundialito de Robótica, donde participaron 53 equipos, y destacó la importancia del deporte, particularmente del futbol en México.

"Debemos reconocer la importancia de este deporte para el mundo, no solamente para México. Es un juego tan interesante, tan bonito que lo que nos puede dar es magnífico (...) El deporte en general, el ejercicio es fundamental, más en un país donde tenemos grandes problemas con el sobrepeso y la obesidad", dijo.

Acciones de la autoridad

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Adicionalmente, sostuvo que otro de los objetivos del proyecto es promover el desarrollo tecnológico con base en ciencia realizada en México, así como fortalecer la autosuficiencia y la soberanía del país en la materia.

"La Secihti tiene que buscar que la ciencia, la tecnología y las humanidades se fomenten y se fortalezcan desde los más pequeñitos. Así como se festeja al que mete un gol, al que lo detiene, también tenemos que festejar a niños y a niñas que están en este terreno, que tienen la experticia, la vocación, para que sean apoyados", expresó.

En su intervención, Reyes Sandoval indicó que "hoy expandimos una frontera porque logramos que el futbol ocurra también en los laboratorios, en los talleres de robótica y en la creatividad. El futbol pertenece a todos y a todas. Está en el corazón de la comunidad, en la calle, en el barrio y en la escuela y ha sido y seguirá siendo una poderosa herramienta de paz, un terreno donde generamos compañerismo, empatía y trabajo en equipo".

Además, enfatizó que el IPN ha sido históricamente la cuna de la computación y la robótica en México, por lo que resaltó el fortalecimiento de los programas de internacionalización del instituto que "permiten que estudiantes jóvenes brillen en nuestro país, pero también brillen en diferentes partes del mundo".

¿Qué declararon los participantes?

Posterior a la inauguración, los funcionarios realizaron un recorrido por cada exposición de robots, donde entre sonrisas, nervios, congratulaciones y fotografías, los 53 equipos participantes expusieron los pormenores de cada uno de sus proyectos e hicieron demostraciones de éstos.

Un ejemplo de ellos fue Zuri, un proyecto de Francisco Zuriel, un ingeniero mecatrónico de 25 años y fundador de SoilTronix Robotics, una empresa en la que desarrolla robots móviles para actividades de agricultura en el Estado de México.

"Lo que nosotros hacemos son robots móviles para la agricultura en general, pero este que traemos sirve para analizar los nutrientes del suelo para saber si un campo es fértil o no, qué nutriente le hace falta y con esa información lo que hacemos es recomendar qué fertilizante principalmente orgánico se puede aplicar y estrategias de conservación", expuso.

Para él, que ha tenido la oportunidad de visitar otros países a raíz de sus proyectos, la tecnología debe concebirse como una solución a los desafíos que se enfrentan en la actualidad, como la falta de automatización en la agricultura y el envejecimiento de las personas que se dedican al campo.

En su perspectiva, la implementación de estas competiciones en instituciones de educación pública permite conocer las capacidades de los jóvenes mexicanos que "tienen el talento, mucho deseo por innovar y es muy importante apoyar este tipo de proyectos que están resolviendo problemas actuales".

A su edad, Zuriel tiene claro su objetivo primordial: continuar desarrollando robots móviles para la agricultura y otras labores, ya sea de cosecha o siembra, "pues nuestra idea es irnos expandiendo tanto en áreas dentro de la agricultura y llevar esta tecnología a otros países".