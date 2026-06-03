CNTE tira y "desnuda" figuras de futbolistas

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CIUDAD DE MÉXICO.- A nueve días del Mundial de futbol y como parte de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, figuras de futbolistas fueron derribadas y "encueradas" sobre la avenida Paseo de la Reforma.

Desde la Torre del Caballito hasta la Estela de Luz, la CNTE mantiene bloqueos sobre Reforma, donde consigan sus demandas como la abrogación de la Ley del ISSSTE y una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además que mantienen su boicot al Mundial.

Las figuras de los futbolistas de más de dos metros de altura también fueron marcadas con mensajes como "La CNTE vive" y "Si no hay solución, no rodará el balón".

Una fue tirada frente al Ángel de la Independencia y otra sobre el camellón de Reforma a la altura de la calle de Amberes de Zona Rosa. "Favor de no subirse. No maltratar la pieza", indicaba un letrero colocado en las figuras.

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Mientras las figuras lucen derribadas, los y las docentes aguardan sobre el camellón bajo la sombra, algunos de ellos sentados y otros acostados.

Estas esculturas forman parte de "Los gigantes del futbol", una exhibición urbana que celebra "la grandeza" de este deporte en la Ciudad de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con la descripción, son piezas monumentales creadas por artesanos mexicanos de Iztapalapa, del taller Zion Art Studio, "proyecto transforma el espacio público en una experiencia viva donde el futbol, el arte y la cultura se encuentran".

"Cada gigante es un homenaje a las leyendas del juego y una invitación a recorrer, descubrir y vivir la Ciudad como nunca antes".

Nueva mesa

de negociación

A nueve días de que inicie el La Copa Mundial de Futbol 2026 y tras una reunión que se prolongó por casi cuatro horas con funcionarios federales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que regresará este miércoles a una nueva mesa de negociación para conocer la respuesta del gobierno a sus principales exigencias, entre ellas una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la Usicamm, así como la derogación de la reforma educativa.

Autoridades federales se comprometieron a responder hoy miércoles a las 10 de la mañana si existe ruta para atender demandas centrales del magisterio y si habrá una reunión con la Mandataria.