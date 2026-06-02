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Senado publica reforma judicial y electoral en DOF 2026

Las modificaciones entraron en vigor para fortalecer la integridad de candidaturas y actualizar el marco jurídico electoral.

Por El Universal

Junio 02, 2026 07:38 p.m.
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Senado publica reforma judicial y electoral en DOF 2026
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que este lunes fueron publicados en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) los decretos que dan vigencia a la reforma constitucional en materia de Poder Judicial, la nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera y las modificaciones legales sobre integridad de candidaturas, disposiciones que entraron en vigor este martes.

      Reforma constitucional y publicación en el DOF

      A través de sus redes sociales, la legisladora señaló que las reformas fueron difundidas dentro de los plazos constitucionales establecidos para la adecuación de la normatividad electoral rumbo a los próximos procesos comiciales.

      Entre los decretos publicados se encuentra la reforma y adición de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Poder Judicial; la incorporación de un inciso a la Base VI del artículo 41 constitucional para establecer una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención o injerencia extranjera; así como modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad de candidaturas.

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      Entrada en vigor y alcance de las reformas

      Castillo destacó que la entrada en vigor de estos cambios se dará a partir de mañana, una vez cumplidos los plazos previstos por la Constitución para la actualización de las reglas electorales.

      "Nuestro proyecto de nación avanza con energía por un mejor país", expresó la presidenta del Senado al dar a conocer la publicación de los decretos.

      Con estas modificaciones quedan formalmente incorporados al marco jurídico los cambios aprobados por el Congreso de la Unión en materia judicial y electoral, los cuales deberán ser observados por las autoridades competentes en la organización y calificación de los procesos electorales futuros.

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