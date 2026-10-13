Se desploma puente peatonal en Monterrey y cae sobre automóvil
El colapso ocurrió durante el traslado de maquinaria pesada para la construcción de la Línea 4 del Metro en Monterrey.
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MONTERREY, NL., octubre 13 (EL UNIVERSAL).- Un puente peatonal se desplomó sobre la avenida Constitución, en Monterrey, y cayó sobre un automóvil que transitaba por los carriles exprés, lo que provocó afectaciones a la circulación.
Detalles confirmados
El incidente ocurrió a la altura de la calle Rafael Ramírez, frente a la Escuela Normal Miguel F. Martínez, cerca del cruce con la avenida Félix U. Gómez.
La estructura de concreto quedó sobre la vialidad en dirección al poniente, por lo que fue necesario restringir el paso de vehículos mientras se realizaban las labores de atención.
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Elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al sitio para asegurar el área y evaluar los daños. No se han reportado personas lesionadas.
¿Cómo ocurrió el colapso?
El colapso ocurrió en una zona donde se desarrollan trabajos de construcción de la Línea 4 del Metro.
Al respecto, el municipio de Monterrey emitió un comunicado en el que explicó que "el traslado de maquinaria pesada, utilizada en la construcción del sistema de transporte Metro, provocó el colapso de un puente peatonal sobre los carriles exprés de la avenida Constitución, entre Félix U. Gómez y Rafael Ramírez.
Señaló que Protección Civil de Monterrey informó que el reporte sobre el accidente "se recibió a las 13:19 horas y al arribar las unidades confirmaron la caída de una estructura de concreto sobre la vialidad".
"El accidente ocurrió cuando la unidad de carga pesada, identificada con un rótulo de la empresa Mota-Engil, se dirigía hacia el puente de Venustiano Carranza durante el traslado de maquinaria".
Esto afectó un vehículo, "cuyo cofre presentó daños materiales. Afortunadamente, las autoridades descartaron personas lesionadas".
Agregó que, debido a las afectaciones, los carriles exprés de Constitución permanecen bloqueados y se recomienda a los automovilistas evitar la zona y utilizar rutas alternas.
En el sitio trabajan elementos de Protección Civil de Monterrey, Movilidad Monterrey, Cruz Roja, CRUM y Protección Civil del Estado de Nuevo León, quienes participan en la atención de la emergencia y las acciones correspondientes para garantizar la seguridad.
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