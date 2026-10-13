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Fotos | "Carambola" en Circuito Potosí deja cuantiosos daños

El accidente ocurrió en el tramo entre camino a cerro de San Pedro y puente de carretera Rioverde

Por Redacción

Octubre 13, 2026 04:22 p.m.
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Fotos | Carambola en Circuito Potosí deja cuantiosos daños
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      Daños materiales cuantiosos se registraron este martes en un choque múltiple por alcance en el Circuito Potosí, en Soledad.

      El reporte fue cerca de las 15:30 horas, cuando el conductor de un tráiler con tolva acoplada circulaba sobre el circuito con dirección a carretera Rioverde. 

      Al llegar en el tramo comprendido entre camino a Cerro de San Pedro y el puente de carretera Rioverde, impactó por alcance a WV Jetta, proyectándolo contra una camioneta WV y, está a su vez, con una camioneta Nissan.

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      Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes tomaron conocimiento del accidente, pues no hubo heridos. 

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