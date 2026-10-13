Horacio Duarte comparecerá ante el Congreso del Edomex

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TOLUCA, Méx., octubre 13 (EL UNIVERSAL).- Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, informará a los diputados locales de los resultados que la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena) ha logrado en seguridad, bienestar social y obras de infraestructura.

Horacio Duarte comparece ante el Congreso del Edomex para informar avances

Con motivo de la Glosa del Tercer Informe, Duarte Olivares comparecerá ante el Pleno de la LXII Legislatura mexiquense. Les expondrá que en materia de seguridad, se ha logrado una reducción de 15.5 por ciento en la incidencia delictiva y de 21.8 por ciento en las defunciones por homicidio entre 2024 y 2025, como resultado de la estrategia de coordinación de la Mesa de Paz.

Informe de Horacio Duarte destaca reducción de delitos y obras en Edomex

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En bienestar social, se contempla se expondrá la inversión de más de 54 mil millones de pesos en programas sociales, entre ellos Mujeres con Bienestar, que ha atendido a más de un millón de mujeres. Asimismo, que 1.9 millones de mexiquenses salieron de la pobreza entre 2022 y 2024.

A las y los diputados locales, les informará de los resultados de la estrategia "2026, Año de las Obras en EdoMéx", con una inversión superior a 19 mil 800 millones de pesos para más de 2 mil 500 obras públicas, entre ellas la reconstrucción integral de 108 kilómetros del Periférico Norte.

Gobierno de Delfina Gómez presenta resultados en seguridad y empleo

En educación, hablará de la construcción de mil 875 espacios educativos y la rehabilitación o mantenimiento de más de 14 mil planteles durante los primeros tres años de gobierno.

En desarrollo económico, mencionará los más de 280 mil nuevos empleos en tres años y el primer lugar nacional en generación de empleo formal por segundo año consecutivo.

En la glosa se espera que el secretario general aborde el Plan Integral de la Zona Oriente, que contempla una inversión superior a 110 mil millones de pesos para mejorar los servicios de agua, movilidad, salud, educación, vivienda e infraestructura.

Estos resultados fueron dados a conocer por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez durante su Tercer Informe de Gobierno y posteriormente en su gira de trabajo de rendición de cuentas, donde reunió a más de 200 mil personas en los municipios de Donato Guerra, Chicoloapan, Cuautitlán Izcalli y San Felipe del Progreso.