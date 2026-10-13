Gilberto Mora no recibe ofertas para jugar en Europa

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- En el futbol mexicano, pocos jugadores han generado tanta expectativa en los últimos meses como Gilberto Mora. El joven talento de los Xolos de Tijuana está a unas horas de cumplir la mayoría de edad, una fecha que muchos consideran clave para que eventualmente pueda dar el salto al futbol europeo.

Gilberto Mora sin ofertas formales para Europa

Sin embargo, pese a los constantes rumores que lo han vinculado con diferentes clubes del Viejo Continente, la realidad parece ser distinta. A medida que se acerca su cumpleaños número 18, ha trascendido que actualmente no existe ninguna oferta formal sobre la mesa para hacerse con sus servicios.

De acuerdo con el periodista especializado en fichajes César Merlo, si bien varios equipos siguen de cerca la evolución del atacante mexicano, ningún club ha avanzado lo suficiente como para presentar una propuesta oficial al conjunto fronterizo.

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"Gilberto Mora no está vendido. El 14, por lo menos la información que yo tengo es que no se va a anunciar absolutamente nada. Sí hay varios clubes que lo siguen. No está claro que haya uno que esté avanzado, no hay ni siquiera una oferta formal", señaló.

Recuperación y estado físico de Gilberto Mora

Asimismo, el comunicador aseguró que las versiones que apuntaban a un anuncio oficial sobre el futuro del futbolista el día de su cumpleaños carecen de fundamento, por lo que quienes difundieron esa información tendrían que rectificar.

Por ahora, Mora permanece enfocado en su recuperación física. El delantero, que recientemente formó parte de una convocatoria de Rafael Márquez, se encuentra bajo tratamiento por una lesión que, según explicó su entrenador Sebastián Abreu, no representa una preocupación mayor y evoluciona favorablemente bajo supervisión médica.