La falta de medicinas llega a la Sedena

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- La crisis de desabasto de medicamentos en el sistema de salud mexicano llegó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Lo anterior, en medio de protestas por falta de medicinas y condiciones laborales dignas en al menos 13 estados del país.

Documentos oficiales de la Dirección General de Sanidad del Ejército Mexicano, en poder de El Universal, dan cuenta de que el Hospital Central Militar opera con bajos niveles para surtir recetas, obligando a los derechohabientes a financiar su propia salud.

Lo anterior ocurre a pesar de que el presupuesto global de la dependencia ha mantenido una tendencia al alza, con asignaciones que pasaron de 119 mil millones de pesos en 2018 a más de 170 mil 753 millones de pesos en 2026, consolidando a la Sedena como una de las dependencias con mayor control de recursos en el país.

En lo que va de 2026, sólo 56 de cada 100 recetas que se emiten en el Central Militar se surten, por lo que 44 de cada 100 pacientes tienen que comprar las medicinas con su dinero, a pesar de ser derechohabientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Históricamente el sistema de salud militar de Sedena operaba con niveles de abastecimiento de recetas de entre 98%, con bajas máximas a 90%, siendo considerado por décadas uno de los servicios médicos públicos más eficientes y estables del país.

Desde 2023 el Hospital Central Militar registra una caída sostenida en el surtimiento de recetas médicas.

De acuerdo con las cifras, 2023 registró un surtimiento de 65.70%; para 2024 tuvo una reducción a 63.98%; en 2025 alcanzó una ligera recuperación logrando 75.69% de recetas surtidas; sin embargo, para 2026 la entrega de medicamentos sufrió el desplome más grande en la historia de dichas instalaciones, llegando a 56.46%.

La precariedad médica contrasta con el presupuesto que recibe la Sedena año con año, el cual ha crecido de manera sostenida. Así lo demuestra la revisión al presupuesto que la Secretaría ha recibido en los últimos años en su apartado Programa de sanidad militar. Este año, el Presupuesto de Egresos 2026 programó 6 mil 922 millones de pesos para el programa de sanidad militar.