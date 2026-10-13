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Arjona sorprende con auto al taxista que inspiró "Historia de taxi"

Poncho, quien trabajó como escenógrafo en giras de Arjona, recibió un Volkswagen New Beetle.

Por El Universal

Octubre 13, 2026 04:15 p.m.
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Arjona sorprende con auto al taxista que inspiró Historia de taxi
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- "¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida?". Para Ricardo Arjona, la pregunta tiene nombre y apellido: "Poncho", un mexicano con quien entabló una entrañable amistad y que inspiró una de sus canciones más exitosas, "Historia de taxi".

      Ricardo Arjona sorprende a Poncho con un regalo especial

      El cantante aprovechó su visita reciente a México para sorprender a su amigo, a quien conoció hace décadas en las calles de la Ciudad de México, cuando trabajaba como taxista. Con el tiempo, "Poncho" se integró a su equipo de trabajo y se convirtió en su escenógrafo durante 12 giras.

      Arjona compartió en su cuenta de Instagram un video del encuentro, en el que reveló que, aunque sus seguidores no conocían la identidad de "Poncho", el mexicano ha sido una figura importante en su vida. "Para nosotros tú eres una celebración", le dice el intérprete.

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      En el clip, ambos caminan hacia la esquina de una calle mientras Arjona recuerda que había olvidado el color de su antiguo taxi, pues lo recordaba verde y no amarillo. Poco después, le entrega unas llaves a "Poncho", quien las recibe con desconcierto.

      El cantante lo lleva entonces a conocer el regalo que le tenía preparado: un Volkswagen New Beetle, similar al que se utilizó en el videoclip de "Historia de taxi".

      "¿De veras?", responde "Poncho" sonriente antes de abrazar a Arjona. "Tú sabes que te queremos mucho", le reitera el cantante.

      Después, ambos suben al automóvil y se marchan. Después de avanzar, "Poncho" dedica unas palabras al intérprete y le expresa lo agradecido que está por haberle dado trabajo durante tantos años. El video concluye con aplausos para el extaxista.

      Origen de la canción y vínculo entre Arjona y Poncho

      Arjona acompañó la publicación con el mensaje: "Otra historia de taxi. Quizá la más bella. Cosas que pasan".

      Años atrás, Arjona contó cómo fue su primer concierto en la Ciudad de México, en el Teatro de la Ciudad, y recordó que el Hotel Pisa fue su primer hogar en la capital. "Poncho" fue quien, después de recogerlo en el aeropuerto, le recomendó hospedarse en ese establecimiento, ubicado en el número 58 de la avenida Insurgentes, en la colonia Tabacalera, cerca del Monumento a la Revolución.

      "Cuando estaba bajando, bajando las maletas, me dijo: ´Acuérdese de escribirnos una canción a los taxistas´", relató el cantante.

      Fue entonces cuando Arjona comenzó a crear "Historia de taxi", tema que formó parte de su álbum "Historias", lanzado en 1994.

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