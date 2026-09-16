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Comisario cae por la muerte de un policía

Por El Universal

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Comisario cae por la muerte de un policía
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      Ciudad de México.- Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero, cumplimentaron la orden de aprehensión contra Said "N" comisario municipal de Xaltianguis, Guerrero, como sospechoso de la privación de la vida de Eduardo "N", elemento activo de la GN, así como de tres personas más ocurrida el 5 de septiembre en Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero.

      En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que la aprehensión de Said "N" se efectuó con apego a la ley y respeto a los derechos humanos.

      Tras su captura, el imputado será puesto a disposición del juez de control que lo requiere a efecto de que la autoridad judicial determine su situación jurídica.

      En redes sociales se difundió un video del agente (antes de ser ultimado) donde el elemento realizó declaraciones sobre las acciones de seguridad que las autoridades de los tres órdenes de gobierno implementaron en esa entidad.

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      En el video, el agente dijo que pertenecía a la 37 coordinación de la GN en Iguala y denunció a funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero y mandos militares con la finalidad de favorecer a la organización delictiva Los Tlacos.

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