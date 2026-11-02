¿Qué hacer con el pan de muerto que quedó de la ofrenda? 4 recetas

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Tras las celebraciones de Día de Muertos y el levantamiento del altar, es muy común encontrarnos con varias piezas de pan de muerto que han comenzado a perder su frescura original.

Debido a la exposición al aire durante dos o tres días, la masa se seca y surge la duda sobre qué hacer con el pan de muerto duro que sobró de la ofrenda. Antes de pensar en desecharlo, la cocina de aprovechamiento nos da soluciones creativas y deliciosas para darles una segunda vida.

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Gracias a su perfil aromático a base de mantequilla, esencia de azahar, ralladura de naranja y azúcar, el pan de muerto resulta ser la materia prima perfecta para elaborar desayunos y postres caseros de gran nivel. A continuación, te compartimos cuatro ideas sencillas para transformarlo en tu cocina.El budín es la receta por excelencia para rescatar cualquier pan dulce o salado endurecido. Al estar ligeramente seco, el pan absorbe mucho mejor la mezcla líquida sin deshacerse del todo.Ingredientes:3 a 4 piezas de pan de muerto duro2 tazas de leche entera (o vegetal)3 huevos1 cucharadita de esencia de vainilla1 cucharadita de canela en polvo1/4 de taza de pasas o nueces picadas2 cucharadas de mantequilla derretidaPreparación:Corta o desmorona el pan en trozos medianos y colócalos en un tazón.En un recipiente aparte, bate la leche con los huevos, la vainilla, la canela y la mantequilla.Vierte la mezcla sobre el pan y deja reposar por 15 minutos para que se hidrate por completo.Agrega las pasas o nueces, vacía la mezcla en un molde previamente enharinado o engrasado y hornea a 180 °C durante 35 a 40 minutos o hasta que, al insertar un palillo, este salga limpio.Transformar una rebanada de pan de muerto en pan francés eleva por completo el desayuno de fin de semana.Ingredientes:Rebanadas gruesas de pan de muerto (de unos 2 cm de grosor)1 huevo1/2 taza de lecheUna pizca de canelaUna cucharadita de mantequilla y mielFruta fresca para acompañarPreparación:Bate el huevo con la leche y la canela en un plato hondo.Pasa cada rebanada de pan por la mezcla, sumérgela un par de segundos por cada lado.Calienta la mantequilla en un sartén a fuego medio y dora la rebanada hasta que esté bien cocida y crujiente por ambos lados.Sirve caliente con miel de abeja o maple y la fruta de tu elección.Así como se utiliza la galleta molida con mantequilla para crear la base de un pay, el pan de muerto tostado genera una costra sumamente aromática con matices de azahar.Ingredientes:2 tazas de pan de muerto seco picado4 cucharadas de mantequilla derretidaUna pizca de canelaPreparación:Hornea los trozos de pan a baja temperatura (150 °C) durante 10 a 15 minutos para retirar toda la humedad.Procesa o muele el pan tostado hasta obtener un polvo fino.Mezcla el polvo de pan con la mantequilla derretida hasta formar una pasta húmeda y compáctala firmemente en el fondo de un molde desmontable.Refrigera por 30 minutos antes de verter el relleno de tu cheesecake o pay de queso favoritoSi solo te quedaron pedazos pequeños o sobrantes de la parte superior del pan, convertirlos en crotones crujientes es una opción rápida y práctica.Ingredientes:Sobrantes de pan de muerto cortados en cubos pequeños (de 1 cm)1 cucharada de mantequilla derretidaUn toque de azúcar con canelaPreparación:Barniza levemente los cubos de pan con la mantequilla y espolvoréalos con un poco de canela.Distribúyelos en una bandeja y hornéalos a 180 °C durante 8 a 10 minutos hasta que queden dorados y totalmente crujientes.Déjalos enfriar y utilízalos como topping para una bola de helado de vainilla, una copa de yogur con fruta o para acompañar una taza de chocolate caliente.Implementar estas recetas no solo evita el desperdicio de alimentos, sino que convierte la repostería de temporada en una oportunidad para innovar en el desayuno o el postre. Así que la próxima vez que te preguntes qué hacer con el pan de muerto duro al retirar tu altar, recuerda que su aroma a azahar y mantequilla sigue siendo la base perfecta para crear platillos reconfortantes en cuestión de minutos.