Cerradas, oficinas administrativas en Soledad por Día de Muertos

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Por Día de Muertos, las oficinas administrativas del Ayuntamiento suspendieron labores, aunque las áreas operativas y de atención directa a la población se mantendrán activas en sus horarios habituales, informó la oficial mayor, Bertha Alicia Garay Rodríguez.

Explicó que los departamentos operativos trabajan mediante guardias para atender las necesidades de la población durante este periodo de descanso, particularmente ante la afluencia de visitantes a los panteones del municipio.

Entre las áreas que mantienen labores se encuentran la Guardia Civil Municipal (GCM), Protección Civil Municipal y el servicio de recolección de residuos, además de otras dependencias cuya operación es necesaria para atender reportes y emergencias.

La funcionaria señaló que el personal municipal también participa en los dispositivos de vigilancia, supervisión y orden instalados en los cementerios, a donde las familias acuden durante estas fechas para visitar a sus seres queridos.

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