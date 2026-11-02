Messi impulsa victoria de Inter Miami sobre New England

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FOXBOROUGH, Massachussets, EE.UU. (AP) — Lionel Messi dio una asistencia en el segundo tiempo antes de anotar el gol de la victoria, mientras Inter Miami remontó para vencer 2-1 al New England Revolution la noche del domingo.

Messi define victoria de Inter Miami ante New England Revolution

Inter Miami sube al segundo lugar de la Conferencia Este, al superar a New England por un punto con un partido restante en la temporada regular. Fue la décima victoria como visitante esta temporada para Inter Miami — tres más que cualquier otro equipo.

Ninguno de los dos equipos anotó hasta que Daniel Gazdag recibió pases de los defensores Ilay Feingold y Peyton Miller en el minuto 53 y envió un disparo de derecha que superó a Dayne St. Clair para darle la ventaja a New England con su segundo gol en 11 apariciones esta temporada.

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Fue la quinta asistencia de la temporada para Feingold y la novena para Miller, de 18 años — ambas, máximos de sus carreras.

Messi y Telasco Segovia habilitaron a Germán Berterame para un gol que empató el partido 1-1 en el minuto 69.

Fue la primera participación de Messi en un gol en tres partidos. Berterame suma 10 tantos y 10 asistencias en su primera temporada en la MLS.

Messi apareció con el tanto del triunfo en el minuto 83, al marcar su 26to gol —líder de la liga— con otra asistencia de Segovia, la 12da de su carrera y su máximo personal en su segunda temporada completa.

Avances de Portland Timbers y Minnesota United en la MLS

Vincent Janssen anotó un gol y dio dos asistencias, David Da Costa sumó uno de cada uno y los Portland Timbers se metieron en puestos de playoffs con una victoria por 3-1 sobre el Houston Dynamo la noche del domingo.

Portland saltó del 11mo puesto en la Conferencia Oeste al octavo, con un partido por disputar.

Houston todavía tiene posibilidades de terminar entre los cuatro primeros y obtener la ventaja de jugar en casa en la primera ronda al mejor de tres.

Joaquín Pereyra marcó dos goles, Cherrion Valerius anotó el primero de su carrera y el Minnesota United mantuvo vivas sus esperanzas de llegar a la postemporada tras una victoria por 3-1 sobre Los Angeles FC la noche del domingo.

El Minnesota United se colocó a dos puntos de un puesto en la postemporada de la Conferencia Oeste, a falta de un solo partido por disputar.

El LAFC ya tenía asegurado su lugar en los playoffs, pero dejó escapar la oportunidad de terminar entre los cuatro mejores y obtener la ventaja de localía para la primera ronda, que se disputa al mejor de tres partidos.

Nashville vence a Red Bulls y asegura récord en la MLS

Miguel Almirón y Alexey Miranchuk tuvieron cada uno un gol y una asistencia, Cooper Sánchez también anotó y Atlanta United venció 3-1 a Toronto FC el domingo.

Atlanta puso fin a una racha de seis partidos sin ganar en casa.

Toronto, que había sumado puntos en cuatro de sus últimos cinco partidos de la MLS, quedó eliminado de la contienda por los playoffs por sexta temporada consecutiva.

Almirón abrió el marcador en el minuto 22. Hizo una pared con Miranchuk antes de picar el balón entre las piernas del portero Luka Gavran. Fue el séptimo gol de la temporada para Almirón y la octava asistencia de Miranchuk.

Sánchez le dio a Atlanta una ventaja de 2-0 en el 40. Almirón quedó completamente solo por la banda izquierda y condujo el balón por la línea de fondo antes de encontrar a Sánchez, sin marca, cerca del punto penal para definir de primera.

Miranchuk puso el 3-0 en el 51 al aprovechar un rebote que pegó en el poste tras un disparo de larga distancia de Almirón.

Lewis Morgan, que ingresó como suplente en la segunda mitad, anotó para Toronto en el 79.

Nashville aprovechó dos autogoles y un tanto de Sam Surridge en el tiempo de descuento para borrar una desventaja de dos goles y vencer 3-2 a Nueva York 3-2 en un lluvioso domingo, poniendo fin a las esperanzas de postemporada de los Red Bulls.

Nashville amplió a nueve su racha sin perder y terminó invicto en casa por segunda vez en la historia del club, después de haber asegurado ya el Supporters' Shield.

Nashville igualó el récord de la MLS de Inter Miami de una temporada de 74 puntos establecido en 2024, con un partido por disputar. Los 44 puntos del club como local son un récord de la liga.

La derrota de los Red Bulls, sumada a la derrota de Toronto FC por 3-1 ante Atlanta United, aseguró un boleto a la postemporada de la Conferencia Este para el Columbus Crew.

En el primer juego de la jornada dominical, Brian White anotó dos goles, Ryan Gauld sumó un tanto y dos asistencias, y los Vancouver Whitecaps se impusieron con contundencia por 5-1 ante los Seattle Sounders.

Vancouver llegó al encuentro tras haber asegurado ya el primer puesto de la Conferencia Oeste —gracias a los resultados del sábado— y completó una serie de victorias sobre Seattle en todos sus enfrentamientos de la temporada, logrando además su mayor margen de triunfo en esta rivalidad.