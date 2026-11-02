La captación de agua lluvia busca transformar la vida en el sur de la CDMX

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La captación de agua lluvia busca transformar la vida en el sur de la Ciudad de México

Una pipa de agua (un camión cisterna de 10.000 litros) cuesta 1.400 pesos (75 dólares aproximadamente) en la parte alta de San Miguel Topilejo de la alcaldía Tlalpan, en el sur de Ciudad de México, y es lo que paga Ana Lilia Cruz Guzmán para suministrar el líquido vital a su familia por un par de meses.

"Nos afecta mucho porque para todo se necesita el agua", explicó Cruz Guzmán a EFE. "A veces tratamos de reciclar, pero siempre hace falta".

En Ampliación Tezontitla, la colonia donde vive Ana Lilia, las pipas ofertadas de 10.000 litros no siempre llegan completas debido a las condiciones del trayecto hasta la parte alta.

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Para aprovechar la lluvia y complementar el abastecimiento, voluntarios de la compañía Cox, estudiantes del Tecnológico de Monterrey y promotores de la asociación civil Techo se reunieron el pasado sábado 31 de octubre para instalar diez sistemas de captación pluvial destinados a familias de la zona.

La jornada se enmarca en la iniciativa "Encino Pluvial" y forma parte del Programa de Voluntariado Corporativo de Cox México, que ha sumado 20.971 participantes y beneficiado a más de 4,3 millones de personas desde su inicio en 2011.

Para Cox, compañía dedicada a soluciones de energía y tratamiento de agua, este proyecto tiene un significado especial, pues además de mejorar el abastecimiento de las familias, busca fomentar el cuidado del recurso.

"El voluntariado y toda la acción social de la compañía está alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que nos permite desarrollar proyectos que den un beneficio directo a las comunidades de acuerdo con sus necesidades", explicó la coordinadora de Responsabilidad Social Corporativa de Cox México, Karina Gómez.

Captar, cuidar y aprender

Ante las dificultades de acceso al agua que enfrentan estas comunidades, la alianza entre Cox, Techo y estudiantes universitarios no solo entrega materiales e infraestructura, sino también una solución que une tecnología, recursos y trabajo comunitario directo.

Según las proyecciones técnicas de la organización, una vivienda con un techo de 22 metros cuadrados podría captar aproximadamente 12.395 litros al año.

"En Cox, entendemos que el agua no es solamente un recurso necesario y principal para existir como humanos, sino que también buscamos sensibilizar a las comunidades para que podamos generar este consumo responsable y mejorar la calidad de vida de las personas, lo que está alineado al propósito que tenemos", señaló Gómez.

Para la coordinadora, esa participación es fundamental para dar continuidad al proyecto: "La comunidad se involucra desde el inicio del proyecto hasta que ya lo tiene instalado".

Las familias participan en la instalación y reciben capacitación sobre el funcionamiento, uso y mantenimiento básico de estos sistemas, que incluyen procesos de filtración y depuración de sedimentos, lo que contribuye a la limpieza y a la mejora de la calidad del agua recolectada.

El acompañamiento continúa después de la jornada, con revisiones periódicas a cargo de Techo y sus equipos comunitarios.

En esas visitas se comprueba el estado de las instalaciones y se identifican fugas, daños o necesidades de reparación, explicó Ethan Cruz, coordinador y voluntario en la asociación civil.

Una alternativa frente a las pipas

Un diagnóstico del proyecto entre veinticinco familias de la zona encontró que todas reportaban carecer de servicios formales de agua potable por tubería y drenaje, y depender del abastecimiento mediante pipas.

Una de las beneficiadas, Remedios Cruz, de 57 años, recuerda que, cuando no tenían suficientes depósitos, compartían con otros vecinos el contenido y el costo de una pipa.

Además, explica que con frecuencia tienen que comprar agua en garrafones adicionales para beber y cocinar.

Cruz espera que el sistema le permita almacenar más agua lluvia, reducir la compra de pipas y aliviar el gasto familiar, al considerar que, en las comunidades donde trabaja la organización, comprar una sola pipa puede representar más de la mitad de los ingresos semanales.

El aprendizaje de los voluntarios

Los voluntarios también destacan el aprendizaje que obtienen al participar en las jornadas y conocer las necesidades de las comunidades.

"Las historias que llegamos a transformar. Hay un antes y un después cuando llegamos", expresó el coordinador de Techo.

El voluntario de Cox Aarón Hernández expresó: "Lo que me motiva a trabajar o venir a los voluntariados es principalmente ayudar a la gente". El joven, habitual en este tipo de actividades, considera que estas experiencias permiten conocer realidades ajenas a su entorno y sumar esfuerzos para acercar servicios básicos a las comunidades.

"Estamos viviendo (...) en una burbuja, tener estas experiencias te puede abrir los ojos a lo que realmente pasa en el mundo", agregó.

Para Vita Flores, también voluntaria de la compañía, aprender a instalar los sistemas además despertó su interés por aprovechar la lluvia en su entorno: "El agua es algo que no tenemos que esperar a que nos falte para hacer algo al respecto", afirmó. EFE