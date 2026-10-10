Condenan a 3 sujetos por crimen de surfistas

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Ciudad de México.- Un juez de Baja California condenó este viernes a tres mexicanos por el homicidio de tres surfistas extranjeros, dos de ellos australianos y un estadounidense, ocurrido en abril de 2024 en el municipio de Ensenada.

Los responsables fueron identificados como Jesús Gerardo García, además de Irineo Francisco y Ángel Jesús.

El juez Raúl Hernández Arellano declaró culpables a los tres acusados este día, pero aplazó dictar sentencia hasta la próxima audiencia programada para el 16 de octubre.

El caso atrajo la atención internacional al poner de relieve la persistencia de la violencia en el país, la cual también alcanza a los turistas extranjeros.

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En abril de 2024, los hermanos australianos Callum y Jake Robinson, de 33 y 30 años, viajaron a Baja California para practicar surf, junto con su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad, de 30 años.

La investigación apuntó desde mayo de 2024 a que los atacantes intentaron robar el vehículo de los surfistas en la zona de Punta San José, en el poblado de Santo Tomás, al sur de Ensenada, y que las víctimas fueron asesinadas tras resistirse.

Después, tras varios días reportados como desaparecidos, sus cuerpos fueron localizados el 3 de mayo dentro de un pozo abandonado, donde también fue hallado un cuarto cadáver no identificado, en un hallazgo que agravó la conmoción por el caso.