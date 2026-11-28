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UMÁN, Yuc.- La muerte de mil 154 aves en una granja dedicada a la producción de huevo para consumo derivó en la confirmación de un segundo brote de influenza aviar en el municipio de Umán.

Esta nueva contingencia obligó a las autoridades federales a autorizar la vacunación preventiva en granjas comerciales de ocho municipios yucatecos.

De acuerdo con la información, el reporte de mortalidad fue realizado por el personal de la unidad de producción, lo que motivó la intervención de especialistas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Las muestras recolectadas fueron remitidas al laboratorio oficial de Mérida, donde se confirmó la presencia del virus H5.

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La Secretaría de Agricultura informó que el foco sanitario ya fue atendido; sin embargo, no precisó la población total de aves que albergaba la granja afectada ni el balance detallado de las acciones de contención aplicadas en el sitio.

Se avaló la aplicación de vacuna preventiva en unidades comerciales ubicadas en Chocholá, Hunucmá, Kinchil, Mérida, Samahil, Tetiz, Ucú y Umán, zona en la que operan 39 granjas entre productoras de huevo y centros de reproducción avícola.