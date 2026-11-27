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Además de buscar hacer historia para ellas, las futbolistas de la Selección Mexicana Femenil quieren darle una alegría inmensa al pueblo tricolor, en especial a las niñas y mujeres del país que, en alguna ocasión, quisieron hacer realidad su sueño de ser futbolistas profesionales y no lo lograron.

Blanca Félix y la importancia del partido contra Haití

Para Blanca Félix, el partido contra Haití va más allá del pase mundialista y olímpico, que, claro, es prioridad, pero en su reflexión se palpa la gratitud que siente por estar a un paso de la clasificación y por ser la inspiración de muchas jóvenes.

"Me conmueve mucho pensar en Blanca, en el pueblo (Angostura, Sinaloa), sin tener ídolas mujeres, porque crecimos teniendo ídolos hombres. Pero el poder verme ahorita en este escenario me llena. Me siento muy agradecida con la vida por vivir este escenario, este proceso", dijo con la voz entrecortada la arquera tricolor.

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"No nada más este partido de mañana, privilegiada de haber vivido todo este proceso, es una caricia a esa niña que soñaba y que lo veía muy lejos y que ahora está aquí. Son cosas que no vives todos los días y que estoy muy agradecida con la vida, con esa niña que no se rindió también, porque hoy estamos aquí", agregó.

Apoyo familiar y preparación para enfrentar a Haití

Además de eso, Blanca también compartió cómo su abuela ha sido su gran motor. "Es el sueño de mi abuelita también, que fue quien me impulsó y confió sin haber liga".

Respecto a la Selección de Haití, la cancerbera de Chivas dejó en claro que están listas para hacerle frente.

"Se ha hecho un análisis para poder contrarrestar las fortalezas de Haití y poder explotar nuestras fortalezas. Este equipo se enfoca en lo que podemos hacer, en las habilidades que tenemos, y que al final del día sea el rival el que se preocupe más por nosotras. Este equipo está preparado para enfrentar a jugadoras de este calibre", finalizó.