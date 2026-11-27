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Diversos estados de la República mexicana mantienen alertas por las bajas temperaturas, heladas, lluvias y vientos fuertes pronosticados para el fin de semana, debido a la primera tormenta invernal.

Las autoridades esperan descensos en la temperatura, registrando temperaturas bajo cero y caída de nieve en regiones montañosas.

Tormenta invernal provoca lluvias y frío en Guanajuato

Guanajuato

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La primera tormenta invernal provocó lluvias continuas de ligeras a intensas durante este jueves y viernes en 27 municipios de Guanajuato, con un descenso en la temperatura.

Decenas de familias salieron a las calles cubiertas con dos o tres capas de ropa y sombrillas para protegerse del frío y las precipitaciones. ¡Qué frío!, expresan entre sí.

Ante el pronóstico de lluvias persistentes, la coordinación estatal de Protección Civil mantiene el monitoreo en las presas, sobre todo en la presa Solís, que está al 110 por ciento de su capacidad.

En León, Protección Civil, Policía Preventiva y Policía Vial despliegan recorridos de vigilancia para detectar a personas en situación vulnerable y trasladarlas a los albergues temporales habilitados y en operación permanente para brindar resguardo y abrigo a quienes lo requieran ante las bajas temperaturas, clasificadas como frías o muy frías.

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones durante los próximos días.

La tormenta invernal en interacción con el frente frío número 8 podría ocasionar temperaturas de entre 8 y 9 grados centígrados en la zona urbana y de hasta 0 a 5 grados en zonas serranas, un ambiente muy frío.

La corporación exhortó a la población a abrigarse utilizando ropa en capas; proteger de manera especial a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias, así como no encender anafres, fogones, braseros ni calentadores de combustión dentro de habitaciones cerradas o sin ventilación adecuada, a fin de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono o incendios.

Nevadas y bajas temperaturas en Durango mantienen alerta

Durango

Las primeras nevadas en Durango se presentaron esta mañana en el municipio de Guanaceví, particularmente en las comunidades de La Rosilla y Ciénega de la Vaca, donde oficialmente se reportó una temperatura de -9.5 grados centígrados, la más baja registrada en el país, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La Dirección Municipal de Seguridad Pública, a través del Mando Coordinado, se dio a la tarea de realizar recorridos por las diferentes comunidades para verificar si se registró algún incidente mayor entre la población, pero hasta el momento no se ha reportado ningún problema.

Las autoridades confirmaron nevadas desde la noche del jueves, derivadas de la primera tormenta invernal de la temporada. Otras localidades donde también se presentó la caída de nieve fueron El Cedro y Las Mangas.

El secretario de Seguridad Pública en la entidad, comisionado Óscar Galván Villarreal, informó que están al pendiente de cualquier situación que se pueda presentar en dicho municipio a consecuencia de la nevada, así como los demás municipios debido a las bajas temperaturas, y poder colaborar en coordinación con las demás corporaciones de seguridad y organismos de protección civil, además de las propias autoridades municipales.

Los elementos de seguridad realizaron recorridos por la sierra para verificar si se requería algún apoyo en las comunidades donde se reportó la nevada. Hasta el momento, según las autoridades, no se registra ningún incidente.

Sin embargo, se continúa en alerta para atender cualquier situación que se pueda presentar.

Frente frío 8 genera lluvias y bajas temperaturas en Chiapas y Veracruz

Chiapas

Autoridades de Protección Civil de Chiapas alertaron sobre riesgos por lluvias y bajas temperaturas, derivadas del frente frío número 8, durante las próximas 72 horas en diferentes regiones del estado.

Un reporte preventivo advirtió de las bajas temperaturas en zonas montañosas de Chiapas, a partir de este viernes.

Del 27 al 30 de noviembre se mantendrá un ambiente de fresco a frío durante las noches y madrugadas en gran parte del territorio chiapaneco, con temperaturas mínimas de 5 a 10 grados centígrados.

Las regiones donde bajará más el termómetro son los Altos Tzotil - Tzeltal, Meseta Comiteca Tojolabal y Sierra Mariscal.

Las temperaturas más bajas podrían presentarse durante este viernes y el sábado; no se descartan temperaturas más bajas a las previstas y posibles heladas ligeras, consignó Protección Civil.

Lluvias ligeras azotarán las regiones Norte, Mezcalapa, Valles Zoque, de Los Bosques, Tulijá Tzeltal -Chol, Maya, Altos Tzotsil Tzeltal, Selva Lacandona y Soconusco.

Prevalecerán vientos fuertes del noroeste y noreste, con rachas de 93 a 111 km/h en la región de Tehuantepec. Asimismo, se prevén oleajes de 3.6 a 4.2 metros de altura.

Protección Civil pidió a la población resguardarse bajo techo, en sitios seguros y abrigarse de manera adecuada y permanecer atenta a los avisos oficiales preventivos.

Veracruz

Una baja sensible de la temperatura, acompañada de lluvias, lloviznas, nieblas y neblinas, se registra en las últimas horas y días en territorio veracruzano.

Debido a los efectos de una masa de aire ártica asociada al frente frío número 8 y la primera tormenta invernal, el termómetro bajó en casi toda la entidad, con mayor intensidad en las zonas montañosas.

El pronóstico meteorológico de la Secretaría de Protección Civil advirtió que las bajas temperaturas continuarán durante el fin de semana.

Incluso, se alertó sobre la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las partes más altas de las regiones montañosas, como el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote, además de heladas durante las noches y madrugadas.

Para el sábado persistirán las condiciones para nieblas, lloviznas, lluvias y tormentas aisladas, con acumulados de 5 a 20 milímetros y máximos de 30 a 50 milímetros, principalmente en las altas montañas.

En las zonas elevadas no se descarta nuevamente la caída de nieve o aguanieve. El viento del este y sureste tendrá velocidades de 20 a 35 kilómetros por hora en la costa norte, mientras que en las costas centro y sur dominarán vientos del norte y noreste con la misma intensidad.

En las regiones de Huayacocotla, las partes altas de Orizaba y Perote se prevén rachas del suroeste de 45 a 60 kilómetros por hora.

Para el domingo continuará la probabilidad de nieblas, lloviznas, lluvias y tormentas aisladas, con acumulados de 5 a 20 milímetros.

El viento del este y sureste, de 20 a 35 kilómetros por hora, cambiará al norte durante la tarde-noche en la costa norte.

Guadalajara, Jalisco

La primera tormenta invernal de la temporada en Guadalajara ha causado encharcamientos y afectaciones viales en distintos puntos de la metrópoli.

Debido a los encharcamientos registrados en parte de los carriles laterales de la avenida López Mateos, fue suspendido el operativo a contraflujo que se implementa cada mañana para agilizar el ingreso a la ciudad.

Algunos pasos deprimidos, como el retorno de Periférico y Belisario Domínguez, fueron cerrados a la circulación debido a la acumulación de agua.

Sobre la calzada Lázaro Cárdenas, a la altura de Río Seco y la colonia La Nogalera, también se registraron encharcamientos que dificultaron la circulación.

En tanto, el gobierno de Jalisco activó el Operativo Montaña Blanca en el Parque Nacional Nevado de Colima para brindar seguridad a las personas que visitan esta zona natural durante la temporada invernal.

Sin embargo, pocas horas más tarde y ante la alerta de clima extremo en la zona, con presencia de nevadas y lluvias intensas, las autoridades decidieron cerrar la entrada a la parte alta del parque natural.

La Unidad Estatal de Protección Civil indicó que también se esperan condiciones climáticas difíciles en la sierra occidental del estado, en la sierra de Quila y en las mesetas de Tapalpa y Mazamitla.

Cuernavaca, Morelos

La Ciudad de la Eterna Primavera amaneció fría y, aparte de sus habitantes, sacaron suéteres, bufandas y gorros para proteger, en su mayoría, a adultos mayores y niños.

Hasta el mediodía, las bajas temperaturas inhibieron la salida del sol en la capital del estado, algo extraordinario en virtud de su clima privilegiado.

En Huitzilac, situado en los límites con la Ciudad de México, las condiciones del clima obligaron a sus habitantes a prender fuego para calentarse. El pronóstico refiere una máxima de 16 y mínima de 9 grados Celsius, con descenso gradual por la tarde-noche y posibilidad de lluvia ligera al caer la noche.

La Secretaría de Salud aprovechó para reforzar su invitación a la población a vacunarse, especialmente a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas de 5 a 59 años con alguna comorbilidad, porque tienen mayor riesgo de presentar complicaciones.

Informó que la vacuna está disponible en los 204 centros de salud y hospitales de Morelos, como parte de las acciones de prevención durante la temporada invernal.

Por su parte, Protección Civil Morelos recomendó evitar sobrecargar los contactos eléctricos y extremar precauciones con el uso de estufas y calentadores para prevenir accidentes e intoxicaciones.

También pidió mantener a niñas y niños alejados de fuentes de calor, asegurar una ventilación adecuada en los hogares y brindar un espacio seguro a las mascotas.

Alerta por viento y frío en Chihuahua

Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene una alerta debido a que dio m este sábado y domingo; se esperan mañanas de frías a muy frías y tardes de templadas a cálidas, con heladas en la Sierra Tarahumara.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera la presencia de ráfagas de viento en las regiones norte y noreste.

Esas condiciones serán ocasionadas por una masa de aire ártico asociada al frente frío número 8, una vaguada polar, las corrientes en chorro polar y subtropical, un canal de baja presión y la entrada de humedad del océano Pacífico.

Para mañana generarán ambiente frío por la mañana y cálido por la tarde, con cielo de despejado a mayormente despejado y heladas en la zona serrana.

Se espera viento de 15 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas superiores a 55 km/h en Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos y Nuevo Casas Grandes, y llegarán a los 45 km/h en Ahumada, Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Guerrero, Cusihuiriachi y Cuauhtémoc.

Podrían registrarse tolvaneras en Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos y Nuevo Casas Grandes.

El domingo, la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte y noreste de México generará en territorio chihuahuense mañanas frías y tardes de templadas a cálidas, con heladas en las zonas altas.

Habrá cielo de despejado a mayormente despejado y viento de 5 a 15 km/h, con rachas que podrían superar los 55 km/h en Guadalupe, los 45 km/h en Juárez y Ahumada, y los 35 km/h en Ascensión, Julimes, Jiménez, Camargo, Coyame, Ojinaga y Manuel Benavides.

Las temperaturas máximas y mínimas para el domingo serán: Chihuahua 20/8°C, Juárez 18/6°C, Janos 21/4°C, Madera 18/1°C, Temósachic 20/0°C, Cuauhtémoc 18/4°C, Ojinaga 19/11°C, Delicias 21/8°C, Camargo 22/9°C, Jiménez 23/10°C, Parral 20/9°C, Bocoyna 18/-1°C, Chínipas 30/14°C, Guachochi 17/-2°C y Balleza 16/-4°C.

La dependencia exhortó a la población a abrigarse, proteger a niñas, niños y personas adultas mayores, evitar cambios bruscos de temperatura, conducir con precaución ante posibles tolvaneras y asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento.