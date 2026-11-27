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El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, solicitó a la Mesa de Construcción de Paz aumentar la supervisión en las carreteras durante el Black Friday, con el fin de asegurar la protección de los viajeros hacia Texas, y continuar con las labores para finalizar noviembre con el número más bajo de homicidios en el estado.

Samuel García pide reforzar vigilancia en carreteras por Black Friday

Durante la reunión de la Mesa de Construcción de Paz, Samuel García señaló que la vigilancia carretera y el cumplimiento de las metas en materia de seguridad serán las prioridades de las autoridades.

El gobernador neoleonés mencionó que el despliegue carretero busca asegurar que aquellos que vayan de compras o se desplacen hacia Estados Unidos tengan un viaje seguro.

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El titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, indicó que la vigilancia se concentrará en la carretera Gloria-Colombia, recomendada para quienes viajen a Estados Unidos, así como en las rutas a Reynosa y Nuevo Laredo, hasta los límites con las entidades vecinas.

Además, se mantendrán activos los paraderos seguros, 13 destacamentos de Fuerza Civil y la coordinación con Guardia Nacional y 30 municipios para fortalecer la presencia policial.

Reducción histórica de homicidios en Nuevo León

Escamilla Vargas informó que los homicidios mantienen un promedio diario menor a uno, lo que representa una reducción cercana al 90 por ciento respecto al punto más alto y uno de los mejores indicadores de las últimas dos décadas.

"Seguimos con un promedio diario menor a uno, lo que implica una reducción contra el pico más alto de casi el 90 por ciento y es uno de los mejores indicadores en las últimas dos décadas", señaló.

Operativos y detenciones recientes en la zona metropolitana

Al presentar los resultados semanales de la estrategia de Presencia Total, el secretario de Seguridad informó que, por segunda semana consecutiva, no fue necesario activar la Operación Muralla. Sin embargo, las labores de vigilancia en la zona rural permitieron detener a 74 personas y asegurar ocho vehículos.

En el área metropolitana, mediante el Grupo de Coordinación Metropolitana, se reportaron 67 detenidos, tres de ellos con órdenes de aprehensión vigentes por delitos de alto impacto. También fueron asegurados 14 vehículos y cinco armas de fuego.

Entre las acciones prioritarias destacó un operativo realizado en la comunidad de La Noria, en Apodaca, donde fueron detenidos tres hombres y una mujer presuntamente relacionados con diversos hechos violentos recientes en la zona metropolitana.

Las detenciones se realizaron mediante dos operativos simultáneos de la División de Inteligencia de Fuerza Civil, con el apoyo de autoridades federales y municipales.