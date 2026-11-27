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En su más reciente papel, Ariana Grande da un giro inesperado al abandonar su imagen de la Bruja Buena del Sur en "Wicked" para convertirse en una antagonista en la nueva entrega de la saga de "Los Focker", que celebra su vigésimo aniversario. En esta secuela, Grande asume el rol de una joven que se convierte en la pareja de uno de los hijos de Greg Focker. Su personaje es objeto de desaprobación por parte de Greg, quien considera que su "polluelo" está eligiendo mal y busca hacerle la vida complicada, al igual que su suegro, interpretado por Robert De Niro, lo hizo con él en el pasado.

Aunque la apariencia de su personaje puede transmitir inocencia, se revela que esta joven tiene un carácter fuerte y no dudará en defenderse, incluso utilizando un cuchillo en escenas específicas. Hasta el momento, las reseñas sobre su actuación han sido escasas, pero aquellas que han surgido han destacado su habilidad para el humor, lo que ha generado críticas positivas.

"Es la mejor secuela de la serie; evoca una auténtica nostalgia que recuerda por qué las comedias de situación son tan importantes en la gran pantalla", menciona una crítica de The AU Review. Por su parte, Filmotomy resalta que "Ariana se roba la película con su sentido cómico, convirtiéndola en una propuesta adecuada para toda la familia".

Desde el inicio del rodaje el año pasado, Ariana Grande mostró entusiasmo a través de sus redes sociales, expresando que extrañaría a sus compañeros de reparto y anticipando la diversión que traería su estreno. Su incorporación a la franquicia no es nueva, ya que había trabajado previamente con Ben Stiller en "Zoolander", donde el actor ya había destacado su talento.

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La película es dirigida por John Hamburg, quien coescribió las entregas anteriores de la saga, que juntas han recaudado aproximadamente 1,200 millones de dólares a nivel global. La nueva entrega, distribuida por Universal Pictures y Paramount Pictures, centra su narrativa en el amor y las dinámicas familiares, aunque enfrenta el desafío de las críticas que han rodeado otras secuelas recientes, como "El diablo viste a la moda" y "Otro viernes de locos", las cuales tuvieron un rendimiento inferior en comparación con sus predecesoras.

Por otro lado, la directora Victoria Franco ha elegido a Ana de la Reguera para una película dramática donde se exploran las complicaciones de la vida moderna y los vicios asociados con la presión social y personal. De la Reguera interpreta a una arquitecta exitosa que enfrenta dificultades para ser madre, lo que la lleva a caer en hábitos destructivos en medio de una vida turbulenta.

La producción, rodando en blanco y negro, presenta locaciones relevantes de la Ciudad de México y se aleja de la estética glamorosa habitual, mostrando una representación cruda de sus personajes. A pesar de las exigencias de su rol, la actriz ha aceptado despojarse de su imagen habitual para encarnar a una mujer atrapada en una crisis emocional, lo que ha generado un interés adicional en su interpretación.