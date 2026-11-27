Cae en Uruapan sospechoso del feminicidio de la influencer Valeria Márquez
La Fiscalía de Jalisco señala que Sergio Javier "N" habría participado antes, durante y después del ataque
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A más de un año del feminicidio de Valeria Márquez, agentes detuvieron en Uruapan, Michoacán, a Sergio Javier "N" por su probable participación en el crimen. La influencer, de 23 años, fue asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras transmitía en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco.
La Fiscalía de Jalisco informó este viernes 27 de noviembre que agentes localizaron a Sergio Javier "N" en la colonia Anexo San Rafael, donde cumplieron una orden de aprehensión. En el operativo participaron las fiscalías de Jalisco y Michoacán, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
De acuerdo con la Fiscalía jalisciense, Sergio Javier "N" habría intervenido antes, durante y después del ataque. La dependencia aún no ha precisado qué actos le atribuye ni lo ha identificado como el hombre que disparó contra Márquez. El detenido será presentado ante un juez de control.
El día del crimen, Márquez transmitía desde su negocio, Blossom The Beauty Lounge, cuando un hombre entró al local y le disparó. A partir de grabaciones del C5 y de cámaras particulares, los investigadores reconstruyeron el recorrido de dos vehículos relacionados con la agresión y la huida, una motocicleta y un automóvil blanco.
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Por el mismo feminicidio, un juez vinculó a proceso el 4 de agosto a Iván Martín "N", detenido en Zapopan. Según la investigación, habría vigilado el salón antes del ataque y escoltado en motocicleta al agresor durante la huida. El juez le impuso un año de prisión preventiva.
En julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias "El R1", como quien presuntamente ordenó el crimen a petición de su hijo, Francisco "N". Según el funcionario, Francisco había mantenido una relación con Márquez y la había amenazado. Hasta el anuncio de la captura de Sergio Javier "N", Álvarez Ayala no había sido imputado por el feminicidio.
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