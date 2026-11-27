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Un juez de control en Jalisco ha vinculado a proceso a cuatro individuos presuntamente relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los detenidos, identificados como Ulises 'N', Cristian 'N', Jesús 'N' y Salvador 'N', fueron arrestados por posesión de armas de fuego y cartuchos clasificados como de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La detención se llevó a cabo en la colonia Haciendas de San José, en San Pedro Tlaquepaque.

Los arrestos fueron realizados por elementos policiales que localizaron a los sujetos con dos armas de fuego, municiones y una mochila de mano. Tras la captura, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), donde se inició la investigación pertinente por la posible comisión de delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó evidencia suficiente, lo que llevó al juez a dictar auto de vinculación a proceso por los cargos antes mencionados, que incluyen la portación de armas de fuego sin licencia y la posesión de cartuchos prohibidos. Como medida cautelar, se determinó que los acusados permanezcan en prisión preventiva en el complejo penitenciario de Puente Grande, mientras se fijó un plazo de dos meses para completar la investigación complementaria.

La intervención de las autoridades resalta la tarea continua en la lucha contra la criminalidad organizada y el cumplimiento de la legislación relacionada con el control de armas en el país. Los hechos ocurren en un contexto de creciente preocupación sobre la influencia del CJNG en varias regiones de México, lo que ha llevado a un aumento de las operaciones policiales y judiciales en diversas entidades. La Fiscalía General de la República continúa su labor de investigación para esclarecer detalles adicionales sobre esta y otras vinculaciones con el crimen organizado.

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