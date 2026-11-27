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El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que durante el fin de semana se prevé un descenso drástico de temperatura de hasta -5 grados centígrados y posibles heladas en la sierra alta.

Gobierno de Sonora alerta por descenso de temperatura en sierra alta

En las próximas horas, se pronostican condiciones mayormente estables, con cielos despejados a parcialmente nublados, posibilidad de lluvias aisladas, rachas de viento y temperaturas bajas en las madrugadas, principalmente en las zonas montañosas.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de entre 40 y 60 km/h, sobre todo en el Golfo de California y las zonas costeras de Sonora.

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Pronóstico de vientos fuertes y bajas temperaturas en Sonora y Chihuahua

Para el sábado se pronostican vientos de 30 a 50 km/h, con rachas de 60 a 70 km/h en Sonora y Chihuahua, por lo que podrían presentarse condiciones de viento fuerte en distintas regiones de la entidad.

En los municipios serranos se prevé un ambiente frío durante las primeras horas del día, con temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius y posibles heladas en los puntos de mayor elevación.

Durante las tardes, el ambiente será templado a cálido, con temperaturas máximas de entre 30 y 32 grados en el sur y centro de Sonora.

Para el domingo se esperan máximas de entre 30 y 33 grados Celsius en la entidad. En las madrugadas persistirá el ambiente frío en las zonas serranas, con temperaturas de entre 0 y 5 grados y posibles heladas.

Protección Civil recomendó a la población abrigarse durante las mañanas y noches, en especial niñas, niños, personas adultas mayores y quienes se encuentren en situación vulnerable.

Ante las rachas de viento, se debe evitar permanecer cerca de árboles, postes, estructuras inestables y anuncios espectaculares.

También se recomendó conducir con precaución en carretera, especialmente en zonas serranas, donde podría haber baja visibilidad, frío intenso o viento.

Además, se debe evitar usar anafres o braseros dentro de viviendas sin ventilación adecuada, por el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.