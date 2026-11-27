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La Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados ha aprobado un dictamen que reconoce la labor de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en la protección y conservación de las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial. Este dictamen, que recibió unanimidad en su votación, será enviado al Pleno de la Cámara para su discusión en los próximos días.

El dictamen surge a partir de un punto de acuerdo propuesto por la diputada Claudia Rivera Vivanco, del partido Morena. Este acuerdo no solo destaca la importancia de la labor de la Secretaría de Cultura, sino que también solicita a las autoridades pertinentes que sigan explorando mecanismos de financiamiento mixto, así como colaboraciones entre el sector público, privado y social. Esto tiene como objetivo potenciar los alcances del Programa S268, que proporciona apoyos a la cultura mediante subsidios dirigidos a proyectos artísticos, culturales y de conservación del patrimonio.

Entre los puntos más destacados del dictamen, se encuentra el respaldo a la trayectoria institucional del Estado mexicano en la salvaguarda de los 36 bienes que figuran en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esto incluye catorce ciudades patrimonio, tales como:

Puebla

Ciudad de México

Oaxaca

Guanajuato

Morelia

Querétaro

Zacatecas.

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México se posiciona así como el país con la mayor cantidad de sitios patrimoniales en el continente americano y en séptimo lugar a nivel mundial.

Además, el punto de acuerdo enfatiza que para mantener este reconocimiento internacional es fundamental continuar con el esfuerzo de implementar una política integral de gobernanza. Esta política debería articular la normativa y función técnica de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) con otras dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Secretaría de Turismo (SECTUR), así como con gobiernos estatales, municipales y la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial.

La iniciativa refleja un compromiso a largo plazo con la protección de la rica herencia cultural de México, esencial para el desarrollo social y económico del país.