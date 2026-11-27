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Un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) revela que del total de niños que ingresan a la educación primaria en México, solo 34 logran concluir una licenciatura. Esta situación es especialmente crítica en el nivel de bachillerato, donde se registra la mayor tasa de abandono escolar. El análisis se sustenta en cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y resalta el impacto negativo que tiene la deserción en la formación del talento y la competitividad del país.

Según los datos presentados en el documento Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2025-2026 de la SEP, se observa una considerable disminución en la cantidad de estudiantes que avanzan en el sistema educativo. De cada 100 alumnos que inician la primaria:

97 Logran finalizar ese nivel

81 Completan la secundaria

59 Obtienen su certificado de bachillerato

Apenas 34 finalizan una carrera universitaria.

El informe señala que, de los 86 estudiantes que se inscriben en la educación media superior:

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Solo 59 culminan sus estudios

Lo que implica una pérdida del 31.4% durante esta etapa.

Esto significa que aproximadamente uno de cada tres jóvenes que comienza el bachillerato no alcanza a terminarlo. Las cifras provinieron de la generación que comenzó sus estudios en el ciclo escolar 2008-2009, lo que permite observar los desafíos persistentes relacionados con la permanencia escolar en el país.

Además, el IMCO indica que de cada 100 estudiantes que empezaron la primaria, 66 no logran obtener un título universitario en el periodo analizado. Esta tendencia plantea serias preocupaciones sobre el desarrollo del talento humano en México, lo cual impacta directamente en la competitividad del país en un contexto global.

En este panorama, el IMCO también ha señalado otros problemas vinculados a la educación, como:

La pérdida de tiempo debido al tráfico , que se traduce en 111 horas anuales por persona

, que se traduce en 111 horas anuales por persona La disminución del gasto educativo en comparación con otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Estas circunstancias invitan a la reflexión sobre la eficacia del sistema educativo y su capacidad para garantizar un futuro más prometedor a las nuevas generaciones.