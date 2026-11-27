Hackers vulneran plataforma en nube de Fuerza Aérea estadounidense
El FBI también reportó vulneración en su Centro Nacional de Información Criminal
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Hackers entraron a la plataforma en la nube de la Fuerza Aérea estadounidense, en una brecha de seguridad que podría haber expuesto información militar confidencial, reportaron medios locales, como CBS y NBC News.
Brecha en plataforma nube de la Fuerza Aérea
Un funcionario no pudo proporcionar información adicional sobre el momento en que se produjo ni sobre el impacto del ataque, reportó NBC News.
"El Departamento de la Fuerza Aérea no hace comentarios sobre la postura de seguridad, las vulnerabilidades o el estado operativo de redes y sistemas específicos", dijo un portavoz de la Fuerza Aérea.
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Vulneración en Centro Nacional de Información Criminal del FBI
El Centro Nacional de Información Criminal del FBI, utilizado por las autoridades federales, estatales y locales para compartir información importante, fue vulnerado recientemente, según informaron a NBC News esta semana fuentes familiarizadas con el asunto.
"Tomamos continuamente medidas prudentes para proteger la información, los sistemas y las capacidades operativas del departamento", declaró el viernes el portavoz de la Fuerza Aérea. "Garantizar la seguridad, la resiliencia y la disponibilidad de nuestros recursos bélicos más importantes sigue siendo una prioridad absoluta".
"El departamento continúa evaluando y modernizando sus capacidades de nube empresarial para satisfacer las necesidades cambiantes de la misión, la seguridad, la resiliencia y los usuarios", prosigue el comunicado. "Las decisiones relativas a la arquitectura técnica, la ubicación de las cargas de trabajo, los contratos y las capacidades futuras se toman mediante procesos establecidos de gobernanza, adquisición y gestión de riesgos".
Al ser contactada por CBS News, Leidos, la empresa tecnológica que ha sido el contratista principal de Cloud One desde mayo, declinó hacer comentarios específicos sobre el ataque informático y remitió la pregunta a la Fuerza Aérea. Un portavoz de Leidos señaló que, a principios de este año, la compañía anunció un contrato de 454,9 millones de dólares para modernizar y proteger las operaciones en la nube de la Fuerza Aérea.
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