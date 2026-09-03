Congresistas atestiguan destrucción

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Cancún, QR.- Congresistas de Estados Unidos confirmaron la destrucción de la selva y la contaminación de ríos subterráneos provocados por la construcción y operación del megaproyecto Tren Maya en el Tramo 5, que va de Cancún a Tulum, en una visita reciente a la Riviera Maya.

Karines Reyes, asambleísta por el 87 Distrito de Nueva York y su par por el Distrito 85 en la misma ciudad, Emerita Torres, ambas miembros del Partido Demócrata, llegaron a nuestro país el pasado 28 de agosto y se adentraron a las cavernas del Sistema Aktun T´uyul, atravesadas por pilotes que sostienen al Tren Maya y que contaminan las aguas cristalinas del acuífero subterráneo.

"Es algo completamente increíble, porque yo creo que si tú nunca has visitado un río subterráneo, te crees que es algo dibujado, creado. Es más allá de lo que uno entiende que existe en el mundo. Entonces uno va y ve una agua tan limpia, tan cristalina, tan azul; la profundidad que existe en esas cuevas y según íbamos avanzando por la cueva empezamos a ver los cambios.

"¡Se me eriza la piel! Estábamos cruzando el río y miro hacia mi derecha y veo el primer... esa estructura de metal... un pilote que vimos en el recorrido; luego otros tres consecutivos. Tú ves donde perfora el techo de la cueva y se ve el impacto que tiene en el agua, que ya no está tan cristalina y tan limpia y no se puede imaginar cómo se sentía eso ahí cuando estaban rompiendo algo tan sagrado", relató Emerita Torres.

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A su lado, Karines Reyes describió la experiencia como "una visita de contradicciones", entre la belleza de la cueva y el Tren Maya, "y no sé, no tiene sentido hacer esto a una cueva; a un sistema ecológico tan importante, para todos, para el pueblo. No sé cómo justificar un tren así".