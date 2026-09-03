logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Sería “muy bueno” ver a E. Galindo con Morena: RGC

La determinación corresponde al Incidente de Suspensión 405/2026, tramitado en Ciudad Valles

Por Rubén Pacheco

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
A
Sería “muy bueno” ver a E. Galindo con Morena: RGC

Sería algo “mucho muy bueno” ver al presidente municipal capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos, como candidato a la gubernatura por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), declaró el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Sin embargo, el también líder moral del PVEM, advirtió si el perfil del integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sería aceptado por el morenismo nacional y estatal, dado la cercanía con la clase alta.

Previo a encabezar la ceremonia de aniversario de conmemoración del Bicentenario de la Constitución Política local, celebrada en el Palacio de Gobierno, dijo que sería “muy interesante verlo” competir contra el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“La verdad que nos daría gusto que ir a una contienda con él. Sería algo mucho muy bueno”, declaró el mandatario estatal en breve entrevista con la prensa local.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hasta el momento, se presume que Galindo Ceballos podría liderar la candidatura al Gobierno del Estado, pero por el Partido Acción Nacional (PAN), aunque todavía no se desliga del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dispone el ayuntamiento de 200 mdp para iniciar obras
Dispone el ayuntamiento de 200 mdp para iniciar obras

Dispone el ayuntamiento de 200 mdp para iniciar obras

SLP

Rolando Morales

Mitad de Mpios.incumple salario mínimo a “polis”
Mitad de Mpios.incumple salario mínimo a “polis”

Mitad de Mpios.incumple salario mínimo a “polis”

SLP

Rubén Pacheco

Habrá procedimientos vs. administraciones que no cumplieron la norma: TS

Colectarán ayuda para buscadoras
Colectarán ayuda para buscadoras

Colectarán ayuda para buscadoras

SLP

Martín Rodríguez

La Iglesia Católica abrirá centro de acopio en el templo de San José

Cumplen 40 años las preparatorias del SEER
Cumplen 40 años las preparatorias del SEER

Cumplen 40 años las preparatorias del SEER

SLP

Martín Rodríguez