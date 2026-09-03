EU ha deportado a 2 mil 900 migrantes mexicanos a Centroamérica: INM

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El gobierno de Estados Unidos ha enviado a terceros países a alrededor de 2 mil 900 mexicanos deportados, en lugar de trasladarlos directamente a México, informó Sergio Salomón Céspedes Peregrina, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).

Detalles confirmados sobre deportaciones a terceros países

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario detalló que los mexicanos han sido trasladados principalmente a Guatemala y Honduras, mientras que un grupo de 20 connacionales fue enviado a Costa Rica.

Céspedes Peregrina señaló que esta práctica continúa por parte de las autoridades estadounidenses, pese a la inconformidad expresada por el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob).

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"Se ha hecho patente la inconformidad por parte del gobierno Federal a través de la Cancillería y a través de la Secretaría de Gobernación y se ha venido trabajando de manera muy puntual para buscar que esa colaboración evite que se sigan mandando connacionales a Centroamérica", explicó.

Acciones de la autoridad para el retorno y atención

El comisionado del INM indicó que México mantiene conversaciones con las autoridades correspondientes para buscar que esta práctica sea suspendida.

Ante los cuestionamientos sobre qué ocurre con los mexicanos una vez que son enviados a otros países, Céspedes Peregrina explicó que las autoridades mexicanas activan un mecanismo de atención inmediata.

Detalló que, en cuanto se tiene conocimiento de la llegada de connacionales a terceros países, los consulados mexicanos establecen contacto con ellos. Además, el INM mantiene comunicación con sus pares de Centroamérica para facilitar su retorno.

En el caso de Guatemala y Honduras, los mexicanos son trasladados por vía terrestre hasta la frontera sur de México, donde reciben su carta de repatriación y son incorporados a los servicios de atención del programa México te abraza, coordinado por la Secretaría de Gobernación.

Para los 20 mexicanos enviados a Costa Rica, el regreso se realiza por vía aérea directamente a México, donde reciben el mismo esquema de atención.

El funcionario aseguró que los 2 mil 900 mexicanos que han sido enviados a terceros países ya se encuentran nuevamente en territorio nacional, aunque estos traslados continúan registrándose.

"No hay razón para que envíen a connacionales a Centroamérica": Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su rechazo a que las autoridades estadounidenses envíen a mexicanos deportados a países distintos de México.

"No hay razón para que envíen a connacionales a Centroamérica, algún país de Centroamérica. Ninguna razón", afirmó.

La mandataria señaló que, además de manifestar formalmente la inconformidad del gobierno mexicano, se mantiene un mecanismo de coordinación para garantizar que los connacionales puedan regresar rápidamente al país.

Explicó que los consulados mexicanos están pendientes de los mexicanos desde el momento en que llegan a los países de Centroamérica y que el gobierno federal incluso cuenta con vehículos contratados para facilitar su traslado hacia México.

"En el momento en que llegan los recibe el consulado y tenemos contratados vehículos para que puedan subir a los vehículos y puedan venir de inmediato a México", indicó.

Sheinbaum agregó que, una vez que los mexicanos regresan al territorio nacional, reciben atención mediante el programa México te abraza, que contempla servicios para facilitar su reintegración.