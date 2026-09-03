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De los Santos ve "guerra sucia" en proceso interno del PAN

El aspirante a la candidatura por la capital enfrenta críticas por perfil externo

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 03, 2026 12:04 p.m.
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Marcelo de los Santos Anaya/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Marcelo de los Santos Anaya/Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      Marcelo de los Santos Anaya aseguró que encabeza las preferencias para quedarse con la candidatura del PAN en la capital, aunque su aspiración enfrenta resistencias dentro del propio partido por su perfil externo y los señalamientos de haber buscado acercamientos con Movimiento Ciudadano (MC).

      El aspirante sostuvo que dos encuestas realizadas fuera del PAN lo colocan por encima de sus competidores.

      De los Santos presentó las adhesiones a su equipo de los también exaspirantes panistas Elodia Gutiérrez Estrada y del expresidente estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández.

      También informó que ha reunido cerca de 6 mil 700 firmas con credencial de elector, recabadas casa por casa y sin utilizar padrones de militantes, con las que, aseguró, cumplió todos los requisitos establecidos por el partido.

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      Las críticas, sin embargo, no se limitan a su origen externo al blanquiazul. De los Santos también fue cuestionado por su reciente presencia en un evento de Movimiento Ciudadano. 

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      "Mi interés no es personal, yo sí tengo chamba, no soy "chapulín". Tengo al menos dos encuestas que me colocan al frente del proceso interno panista. Sé que hay una guerra sucia en mi contra. No me preocupa, pueden decir de mí lo que quieran".

      La definición del candidato todavía tendrá que pasar por la encuesta interna del PAN, cuyo calendario fue modificado. El ejercicio estaba previsto del 24 al 31 de agosto, pero se realizará del 15 al 21 de septiembre.

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