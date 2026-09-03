Detalla fiscal avances de recientes ataques con arma de fuego
Familiares y amigos se han manifestado para exigir celeridad y esclarecimiento de los hechos
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Datos de identificación de los presuntos responsables y un imputado amparado, es la información actualizada sobre dos recientes ataques con arma de fuego suscitados recientemente en la capital potosina, que dejaron un joven asesinado y un niño con daño irreversible.
Para demandar justicia, detener a los culpables y lograr el esclarecimiento de los hechos, el 19 de agosto pasado familiares y amigos de dos víctimas de hechos armados en la capital potosina, se unieron en una manifestación por calles del Centro Histórico que concluyó en la FGE.
En entrevista, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que, en la investigación del infante agredido, se giró orden de aprehensión en contra de un presunto responsable.
Sin embargo, complementó que el supuesto agresor interpuso un amparo ante la justicia federal y se presentó de forma voluntaria ante el juez que lo requería por la orden de arresto en su.contra.
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Sobre el asesinato de un alumnos de la Facultad de Derecho de la UASLP, la fiscal general refirió que, si bien no puede divulgar la información sobre este indagatoria, la familia tiene conocimiento sobre los avances para su esclarecimiento.
Como lo ventiló J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general estatal sobre la identificación de dos posibles responsables, confirmó que la Policía de Investigación (PDI) cuenta con elementos de identificación de dichas personas.
"Se dieron los avances a los familiares (...) la familia sí sabe cuáles han sido los avances que llevan esas dos investigaciones", asumió.
La movilización convocada en redes sociales por Gabriel Salvador "Salvita" Martínez Flores, estudiante de 21 años de la Facultad de Derecho de la UASLP, asesinado el pasado 7 de agosto en la colonia capitalina Rural Atlas, fue la pauta para que parientes de un niño baleado en abril pasado en la colonia Satélite se sumaran a la protesta para exigir celeridad en las investigaciones ministeriales.
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