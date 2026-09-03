Alistan nueva ley para regular casinos

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La Secretaría de Gobernación (Segob) concluyó la revisión interna para actualizar el marco normativo de los casinos y centros de apuestas en el país, cuya legislación actual data de 1947.

Proyecto de ley para actualización normativa en casinos

La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, informó que ya se cuenta con un proyecto que será sometido a revisión por el Gabinete de Seguridad antes de su eventual presentación.

"Ya está casi terminada la revisión interna, digamos, hacia las diferentes dependencias que conforman el gobierno (...) tenemos una propuesta de ley, todavía la vamos a poner a consideración del Gabinete de Seguridad".

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Medidas y sanciones contra prácticas ilícitas en casinos

Al referirse a las medidas emprendidas frente a los permisionarios del sector, la funcionaria detalló el mensaje directo que transmitió a los representantes de esta industria para evitar prácticas ilícitas en las revisiones administrativas: "Lo primero que quiero de ustedes es que por favor no corrompan al personal de la Secretaría de Gobernación, porque les voy a cerrar sus negocios y voy a meter a los compañeros que estén recibiendo dinero de ustedes, los voy a meter a la cárcel".

Asimismo, la secretaria enfatizó la eliminación de gestores e intermediarios en los trámites con la dependencia.

"No tengo representantes ni brokers, ni intermediarios por parte de la Secretaría para ustedes. No tengo ningún representante. Cosas que quieran tratar, directamente conmigo".

Respecto a las anomalías detectadas en el ramo, Rodríguez aclaró que las sanciones severas han respondido a investigaciones de carácter penal y fiscal articuladas con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En ese sentido, puntualizó que ha habido cierres de "alrededor de 20 casinos" vinculados a esquemas de lavado de dinero o defraudación fiscal.

Para la operatividad cotidiana, Gobernación requirió a los empresarios cumplir con el pago de impuestos y respetar los derechos laborales de sus trabajadores. Con el fin de prevenir irregularidades durante los operativos de supervisión, la titular de Segob instruyó una dinámica de monitoreo mutuo: "Cuando llegue un inspector (...) ustedes fílmenlo; y les dije a los inspectores: cuando lleguen a hacer una inspección, saquen su celular y fílmenlos también. Así los dos van a tener las pruebas de cualquier tema".

Finalmente, la funcionaria reiteró que la convicción de la dependencia es "trabajar con honestidad" a la espera de que la iniciativa sea aprobada por el Gabinete de Seguridad para continuar con su trámite legal.