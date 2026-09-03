Analiza Sefin cómo resolver deuda con el SAT por ISR: Gallardo
La Sala Superior del TFJA desestimó el recursos de la administración estatal sobre falta de pago en 2018
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Una vez valorada la cuestión jurídica del pasivo por mil 615.1 millones de pesos con el SAT, se determinará qué tratamiento se le dará a través de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Recientemente, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) desestimó los argumentos del gobierno estatal dentro de un proceso mediante el cual buscaba evitar dicha deuda de cuotas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenidas durante el ejercicio 2018 a burócratas sin enterar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la SHCP.
Aunque el fallo ya es definitivo por tratarse de la última instancia en la cadena impugnativa, el mandatario estatal matizó que el área jurídica estudiará los alcances legales de la determinación del órgano jurisdiccional.
Después de solventar y evaluar toda la cuestión legal, se definirá una estrategia financiera con la Sefin, complementó Gallardo Cardona.
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En entrevista, asumió que la obligación fiscal de cubrir el pago millonario a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no repercutirá en la inversión destinada a la ejecución de obras de infraestructura.
"Nosotros vamos a revisar primero todo el tema legal de esa deuda, de la administración de Juan Manuel Carreras (López). Vamos a puntualizar muchas partes legales, primero", concluyó.
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