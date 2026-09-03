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Galindo, a favor de continuar desarrollo de la vivienda vertical

El alcalde destacó que facilita la distribución de servicios en zonas como Las Lomas

Por Samuel Moreno

Septiembre 03, 2026 11:51 a.m.
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Galindo, a favor de continuar desarrollo de la vivienda vertical
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      Más de 12 mil licencias de construcción han sido liberadas en los últimos cinco años en San Luis Potosí capital, mientras la vivienda vertical ha ganado terreno como una alternativa de crecimiento urbano, principalmente en el poniente de la ciudad, informó el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

      El presidente municipal señaló que la vivienda vertical permite concentrar servicios en una menor superficie y facilitar la distribución de agua potable, drenaje y otros servicios, por lo que consideró que representa una tendencia natural para ciudades en crecimiento. Dijo que en zonas del poniente de la capital, particularmente en Las Lomas, ya es evidente la presencia de nuevos edificios de departamentos.

      Galindo Ceballos explicó que este tipo de construcciones están sujetas a reglas específicas establecidas en el Plan de Desarrollo Urbano, que determina aspectos como la altura de los edificios, número de pisos y cantidad de departamentos.

      Además, los desarrolladores deben garantizar la capacidad de servicios antes de concretar los proyectos, debido a que una construcción que sustituye una vivienda por varias unidades representa una mayor demanda de agua y descargas de drenaje.

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      Como ejemplo, señaló que donde anteriormente existía una sola vivienda pueden generarse hasta 30 tomas o descargas de agua con un desarrollo vertical, por lo que los constructores están obligados a mejorar el drenaje, las conexiones de agua y las instalaciones de energía eléctrica del entorno.

      También deben cumplir con las disposiciones de estacionamiento; el alcalde indicó que las reglas contemplan dos cajones por departamento, los cuales deben formar parte del conjunto habitacional y no trasladar la demanda a la vía pública.

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