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Nacional

Amílcar Olán está ubicable, dice García Harfuch

Señaló que reafirmó que corresponde a la FGR dar a conocer si se encuentra en alguna carpeta de investigación

Por El Universal

Octubre 13, 2026 04:11 p.m.
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Omar García Harfuch/Foto: Archivo

Omar García Harfuch/Foto: Archivo

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      El secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio se encuentra ubicable y reafirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer si se encuentra en alguna carpeta de investigación.

      Después de comparecer en privado ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República y en rueda de prensa, el funcionario fue cuestionado acerca de si el empresario tabasqueño, quien ha sido mencionado en diferentes audios acerca de sus posibles nexos con criminales, si está siendo investigado y se encuentra ubicado por el gobierno de México.

      "Hasta donde tenemos entendido y los últimos reportes está ubicable", declaró Harfuch y agregó que le corresponde a dicha dependencia a cargo de Ernestina Godoy dar a conocer si Olán Aparicio se encuentra en alguna carpeta de investigación.

      A pregunta expresa sobre en cuántas carpetas de investigación está Jorge Amílcar, ello luego de la revelación de audios donde presume relaciones con Iván Cazarín Molina "El Tanque", operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como otras grabaciones, acerca de la forma en la cual obtuvo contratos en la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, García Harfuch apuntó:

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      "Sobre cuántas carpetas de investigación tiene la FGR, pido información a la FGR y con gusto se las compartimos".

      Refirió el tema de los primeros audios que se revelaron que tiene que ver con la detención de este líder de un grupo afín a Jalisco -El Tanque- que operaba en Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz "tuvimos conocimiento de los primeros audios".

      "Todo, todas las líneas de investigación se incorpora a las carpetas de investigación", comentó.

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      "En esa carpeta de investigación se incorpora todo lo que tenga que ver con el delincuente que detuvimos. Si tiene que ver alguna otra persona como la que usted refiere, estará en la carpeta de investigaciones para investigado, pero ya le corresponde a la Fiscalía General de la República darlo a conocer", añadió.

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