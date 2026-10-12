Grecia Quiroz convoca marcha nacional por justicia y paz

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La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, convocó el próximo domingo 1 de noviembre a una movilización nacional, pacífica y ciudadana, en el día en que se cumple un año del asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

En un comunicado se informó que la Marcha por la Justicia y la Paz se llevará a cabo en Uruapan a las 10:00 horas, saliendo desde el Monumento a Lázaro Cárdenas.

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La alcaldesa indicó que el asesinato de Carlos Manzo "constituye una herida profunda para Uruapan, Michoacán y para quienes compartieron su lucha", y precisó que la movilización "no debe limitarse únicamente a exigir justicia por él, debe convertirse en la voz de quienes han sufrido y durante años no han sido escuchados", entre los que se cuentan a madres y familias buscadoras de desaparecidos, víctimas de extorsión, periodistas, policías y comunidades indígenas y rurales.Finalmente, Grecia Quiroz llamó a ciudadanos de todo el país a sumarse a esta movilización, porque "miles de familias han sido alcanzadas por la violencia, la desaparición, la extorsión, el desplazamiento, el homicidio y la impunidad", se lee en el comunicado.