Ella es Lydia Antonio de la Garza, embajadora de México en Perú

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Después de que en agosto México y Perú anunciaron la reanudación de las relaciones diplomáticas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo designó a Lydia Antonio de la Garza como embajadora de nuestro país en territorio peruano.

Con licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero, Antonio de la Garza tiene una trayectoria de al menos 25 años en la promoción y defensa de los intereses de México y la protección de los derechos de las y los connacionales.

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Bajo la dirección de Tatiana Clouthier, en el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, del que estuvo como encargada, se desempeñó como ministra del Servicio Exterior Mexicano (directora ejecutiva "B"). Ahí impulsó prácticas en movilidad humana, gestión migratoria, protección y asistencia consular.Junto a cónsules de México en Estados Unidos dio atención a los pueblos originarios y trabajadores agrícolas.También ha sido observadora permanente alterna ante el Consejo de Europa; directora general de Seguimiento, Administración y Supervisión del Cumplimiento de Tratados Comerciales, en la Secretaría de Economía; directora general adjunta para Asuntos Económicos, Nueva Agenda e Imagen en la entonces Dirección General para América del Norte de la Cancillería; agregada de Prensa de la embajada de México en Estados Unidos y cónsul para Asuntos Económicos, Políticos y Fronterizos en el consulado General de México en San Diego.Su paso por la Secretaría de EconomíaEn la Secretaría de Economía supervisó la operación de los acuerdos comerciales suscritos con más de 50 países, y lideró las negociaciones institucionales para la entrada en vigor del T-MEC.Entre otras actividades académicas, cuenta con un curso sobre Ética en la Administración Pública Federal, otro sobre Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género y en materia de prevención de delitos electorales y responsabilidades administrativas.En otros temas, también tomó el curso en línea "Blockchain, AI, and other Digital Technologies: Applications and Implications for Sustainable Development", del United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) y sobre Ley Federal de Austeridad Republicana, de Secretaría de la Función Pública.Además, cuenta con un diplomado en Derecho Migratorio y Procedimientos Penales Estadounidenses por el College of Law, Universidad de Arizona.